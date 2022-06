Op reis herleeft Martine Prenen: “Deze zomer gaan mijn lief en ik met ons tweeën opladen, zonder familie”

Bekendste producent van roséwijn brengt nu ook blikjes op de markt

Rosé uit blik: het was vorig jaar al een dingetje. Maar nu het wereldberoemde rosémerk Mateus zich er ook aan waagt, laait de trend weer vrolijk op. En daar kun je moeilijk treurig om zijn: wijn in blik blijft langer koel, is easy to go en — zo ondervond onze redactie — ook de smaak stelt niet teleur. We lijsten de lekkerste opties op, zodat jij binnenkort een flesje ... euh blikje kan kraken.

15 juni