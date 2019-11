Beka Gesponsorde inhoud Op gesprek bij de slaapcoach: 7 feiten & fabels over slapen Aangeboden door Beka

08 november 2019

09u00 0 Nina Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de HLN-lezers minstens één nacht per week moeite heeft om in slaap te vallen. Maar wat doen we dan verkeerd? Ligt het aan dat slaapmutsje voor we onder de wol kruipen? Moeten we stoppen met schaapjes tellen? Of is onze matras gewoon niet hard genoeg? Met ietwat donkere kringen onder onze ogen trokken we naar de slaapcoach en schotelden haar 9 stellingen over slaap voor: feit of fabel? Dit is de waarheid over slapen.

SLAPEN KAN JE LEREN

7 op 10 HLN-lezers heeft het regelmatig tot vaak moeilijk om ’s avonds in slaap te vallen.

Stelling 1: van schaapjes tellen val je in slaap

FEIT - “Hoe trager de breinactiviteit, hoe vlotter je in slaap valt. Wanneer je in bed je hersenen fixeert op één ding - zoals schaapjes tellen - dan zal dat inderdaad helpen om de slaap te vatten. Maar nog beter dan schaapjes tellen is één bepaald woord herhalen, zoals dat in de Aziatische cultuur wordt gedaan met een mantra. Het zorgt voor nog minder breinactiviteit, waardoor je nog rustiger wordt. Of dat woord nu ‘schaapje’ is of pakweg ‘bloemkool’, dat kies je zelf. Het omgekeerde is overigens ook waar: wie voor het slapengaan met meerdere dingen tegelijk bezig is - zoals televisiekijken terwijl je op je smartphone scrolt - zal moeilijker ontspannen en ook moeilijker in slaap vallen, net omdat het brein in overdrive gaat.”

Stelling 2: iedereen moet 8 uur per nacht slapen

FABEL - “Het aantal uur slaap dat je nodig hebt is afhankelijk van persoon tot persoon. De ene persoon heeft meer slaap nodig dan de andere. Het heeft dus geen zin om je blind te staren op die 8 uur. Als jij schoenmaat 40 hebt, ga je jezelf toch ook niet in een maatje 36 wurmen? Het streefdoel van 8u slaap is niet voor iedereen haalbaar, maar ook niet voor iedereen nodig. Opgelet, élke nacht minder dan zes uur slapen is wel schadelijk voor je gezondheid.”

Stelling 3: je slaapt beter na het sporten

FEIT EN FABEL - “‘s Avonds koelt ons lichaam af waardoor we slaperig worden, wat noodzakelijk is voor een goede nachtrust. Wanneer je gaat sporten, zal je lichaam opwarmen. Wie na een sportsessie meteen in bed kruipt, zal de slaap dus eerder tegenhouden. Toch is dit geen pleidooi tegen sporten. Wanneer je na het sporten 2 à 3 uur wacht om in bed te kruipen, zal je lichaam juist béter afgekoeld zijn, waardoor je ook beter zal slapen dan normaal. Na een hoge piek in warmte volgt immers altijd een intens daalmoment. Daarnaast is sporten goed voor je lichaam en helpt het om te ontspannen.”

13% van de HLN-lezers gebruikt alcohol als middel om in slaap te vallen.

Stelling 4: een glaasje alcohol is goed voor de nachtrust

FABEL - “Een slaapmutsje helpt om in slaap te vallen - omdat de waakzaamheid daalt - maar is nefast voor een goede nachtrust. Je organen gaan ‘s nachts in full action om je lichaam te ontgiften en te hydrateren. Daardoor zal je geen diepe slaap bereiken, makkelijk wakker worden en ‘s morgens niet uitgerust zijn. Kies voor het slapengaan liever voor een warme kop tisane (kruideninfuus zonder cafeïne) om te ontspannen.”

Stelling 5: tijdens volle maan slaap je slechter

MOGELIJK FEIT - “Deze hoor ik ook wel eens op consultaties, maar naar mijn weten is er nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Wat ik zelf ondervind is dat mijn huis beter verlicht wordt tijdens een volle maan. En laat net licht de grootste vijand zijn van slaap.”

Stelling 6: weinig slaap maakt je dik

FEIT - “Klopt. Tijdens onze slaap maken we twee gewichtsregulerende hormonen aan: de eerste zorgt ervoor dat we honger krijgen. De tweede zorgt ervoor dat we op tijd stoppen met eten en een verzadigd gevoel krijgen. Wanneer je te weinig of niet goed slaapt, dan raken de hormonen uit balans, wat ervoor zorgt dat je overdag vaker en meer eet.”

8 op 10 HLN-lezers blijft in bed liggen in de hoop om toch in slaap te vallen.

Stelling 7: de uren voor middernacht tellen dubbel

FABEL - “Deze stelling heb ik zelf lang geloofd, maar hij klopt niet. Zo heb je avondtypes die pas slaperig worden rond middernacht. Wanneer zo iemand om 21u zijn bed inkruipt zal die gefrustreerd liggen wachten tot de slaap komt. Zo train je slapeloosheid. Na een tijd zal die persoon zijn bed associëren met frustraties en élke keer slecht slapen. Tip: Kruip enkel in bed wanneer jij je slaperig voelt.”

Stelling 8: een powernap doet wonderen

FEIT EN FABEL - “Ja, maar enkel wanneer je ’s nachts een goede slaper bent. Vergelijk het met de situatie bij kinderen. Vanaf een bepaald moment wordt een middagdutje afgeraden, omdat je kleuter dan ’s nachts niet meer zal slapen. Hetzelfde geldt bij volwassenen. Eigenlijk is de boodschap: luister naar je lichaam. Voel jij dat je uitgeput bent, dan kan een powernap wonderen doen, maar maak er geen gewoonte van. En hou het dutje kort, zodat je ’s nachts niet inboet aan slaap.”

7 op 10 HLN-lezers gaan pas in bed leggen als ze willen slapen, in plaats van de tijd te nemen om even in bed te ontspannen.

Stelling 9: op een harde matras slaap je beter

FABEL - “Een goede matras is belangrijk en het is ook cruciaal dat je op tijd van matras wisselt. Maar of die matras nu beter zacht of hard is, dat is een volstrekt persoonlijke keuze. Bovendien is het een keuze die doorheen de jaren kan veranderen. Wat wel belangrijk is, is dat jouw bed en dus ook jouw matras uitnodigend zijn. Je moet een eigen nestje creëren waarin je zin krijgt om te ontspannen. Het is belangrijk dat je bed niet enkel geassocieerd wordt met slapen maar ook met ontspanning, gezelligheid en rust. Wanneer je je bed associeert met positieve gevoelens, dan zal je ’s nachts ook beter slapen. Tip: test voldoende matrassen uit. Heb je een partner? Kies voor twee afzonderlijke matrassen, afgestemd op ieders voorkeur.”

