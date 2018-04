Op een dag vind je de job van je leven: 10 tips die écht helpen bij solliciteren Margo Verhasselt

24 april 2018

14u04

Bron: Hays 4 Nina Dwaal je al een tijdje met CV in de hand op de arbeidsmarkt rond, of is het tijd voor verandering? Een nieuwe job zoeken is niet altijd evident. Tegenwoordig moet je het opnemen tegen heel wat talent en moet je echt opvallen om je voet tussen de deur van jouw droombedrijf te steken. Maar het kan, deze tips van het rekruteringsbureau Hays helpen je vooruit richting die droomjob!

Digitaliseer je CV

Het is een goed idee om een digitaal element toe te voegen aan je CV. Een traditioneel CV is nog steeds een goeie tool om je competenties en je ervaring voor de job aan te tonen, maar waarom zet je er ook geen link naar een website, video of blog op, om digitale voorbeelden van je werk in de kijker te zetten of om je expertise in een specifiek vakgebied aan te tonen. Deze links aan het eind van je CV zullen het verschil maken, tenminste als ze relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert.

Stem je CV’s af op elkaar

Je mag er 100% zeker van zijn dat HR Managers je online zullen opzoeken, dus zorg ervoor dat je geprinte en je online CV’s overeenstemmen. Als er iets niet klopt, zal dit onmiddellijk vragen oproepen en mag je je aan enkele moeilijke vragen verwachten op het interview.

Sta open voor freelancing

Werkgevers zijn steeds vaker opzoek naar flexibele headcounts en werknemers om zo hun sectorkennis en hun netwerk uit te breiden. Freelancing is dus zeker het overwegen waard.

Ga voor realistische jobs

In 2018 is het belangrijk om enkel te solliciteren voor realistische jobs of om via je ervaring zeer duidelijk aan te tonen dat je geschikt bent voor de rol. Ga dus niet als net afgestudeerde solliciteren voor de job van CEO. Wees realistisch en hou in je achterhoofd dat je jezelf bijna altijd nog kan opwerken.

Promoot jezelf

Je moet uit je comfortzone treden en jezelf promoten op sociale media als je vooruit wilt. Het volstaat niet meer om een LinkedIn profiel te hebben, je moet ook actief zijn en liken, delen en comments toevoegen. Focus natuurlijk op relevante content, neem actief deel aan groepen en toon enkele voorbeelden van je werk en wat je al bereikt hebt.

Volg relevante opleidingen

Blijf up-to-date met de ontwikkelingen in je sector. Als je een opleiding wil volgen, kies dan voor de juiste opleiding. In elke sector zijn er competenties die meer van toepassing zijn dan anderen.

Sta open voor verandering

Onze arbeidsmarkt leunt meer en meer op technologie. Het is dus onvermijdelijk dat er veranderingen zullen aankomen. Werkgevers beginnen uit te kijken naar kandidaten die zin hebben in verandering. Zorg er dus voor dat je je inzet voor innovaties, het integreren van technologie en het leren uit best practices van anderen, zodat je de juiste keuzes kan maken voor de business.

Size doesn’t matter

Als je ervoor kiest om je LinkedIn connecties niet te verbergen, moet je je ervan bewust zijn dat werkgevers bepaalde veronderstellingen kunnen maken gebaseerd op de kwaliteit van je online connecties. Voor vele werkgevers is de waarde die je meebrengt naar hun business een belangrijk aspect in het rekruteringsproces. Je connecties moeten aantonen dat je verbonden bent met relevante connecties binnen je vakdomein.

Leer om te gaan met afwijzing

Hooggeschoolde professionals zijn fel gegeerd. Maar dat betekent niet dat werkgevers zomaar de eerste kandidaat zullen aanwerven. Je hebt de vereiste technische competenties nodig, maar vaak heb je ook de juiste achtergrond nodig wat betreft de sector en de bedrijfscultuur. Dit kan dus betekenen dat je enkele sollicitaties zal moeten doorstaan vooraleer je de juist job voor je vindt. Neem afwijzing dus niet persoonlijk.

Blijf bovenaan de lijst van een recruiter staan

Er zijn enkele eenvoudige tips die ervoor zorgen dat je bovenaan de lijst van een recruiter blijft staan. Houd de recruiter op de hoogte als je situatie verandert, volg hun advies op en houd je aan je woord. Vertrouw ook op je recruiter, loop hem niet voorbij door de werkgever direct aan te spreken.