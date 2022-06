Op deze plekken vertoeft Q-dj Dorothee Dauwe het liefst: “De specialere oranje wijntjes zijn hier heerlijk”

Q-dj Dorothee Dauwe (32) woont samen met haar vriend en collega-dj Vincent Vangeel in onze hoofdstad Brussel. Een vrije dag blijft bij haar nooit lang leeg. Zonder plan wandelt ze in de stad van de ene naar de andere hotspot. Ook voor Oostende en Antwerpen heeft ze een geliefd adresje, én in Parijs, haar absoluut favoriete stad. “In dit pindakaasatelier vind je ook koffies met pindakaas, of brownies. Ze maken alles zelf.”

1. Ceci n’est pas un musée

Volledig scherm Magrittte museum. © Catherine Dardenne

“Ik hou van musea, al vergeet je soms die in je eigen stad te bezoeken. Brussel telt er vele leuke, maar als je ergens moet beginnen, zou ik dat bij het Musée Magritte Museum doen. Een klassiek en stijlvol gebouw met veel grote werken. Ook binnenin is het prachtig. In het weekend stapelen de verplichtingen zich vaak op, en toch zou ik deze graag nog eens op een zaterdag doen.”

Koningsplein, Brussel. Meer informatie op fine-arts-museum.be/nl

2. Oranje wijn

Volledig scherm La Flaque. © rr

“Door mijn ochtendwerk schiet er in de week van een sociaal leven niet veel over. Mijn lief werkt ook vroeg, dus we kunnen in de namiddag wél samen dingen doen. Naar het wijnbarretje La Flaque gaan bijvoorbeeld. Het is er wat eclectisch, maar hier word je altijd verrast. Ik ken weinig van wijn, maar de specialere oranje wijntjes bijvoorbeeld zijn hier wel heerlijk.”

Baksteenkaai 84, Brussel. Meer informatie op @laflaque_bar op Instagram

3. De haren in de wind

Volledig scherm Costa Del Kapsalon. © rr

“Toen ik op zoek ging naar een andere woonplaats, heb ik Antwerpen overwogen. Het is een stad die me na aan het hart ligt. Ik ga er ook altijd naar de kapper bij Costa Del Kapsalon. Hier waait er een zomerbries door je haren, want ze hebben hun zaak heel zonnig ingericht. Er heerst een echte surfvibe die ik tof vind. Ik koppel zo’n afspraakje altijd aan een half dagje stad.”

Prekersstraat 44, Antwerpen. Meer informatie op costadel.club

4. Kroketje in de zon

Volledig scherm Visbar Noordzee. © rr

“Ik woon ongeveer tien jaar in Brussel en heb er ook gestudeerd. Bijna elk weekend eindigen we in de buurt van het Sint-Katelijneplein. Er zijn zoveel leuke zaken. Noordzee is een visbar waar je aan toogjes garnaalkroketjes of calamares kan eten en een wijntje kan drinken. Bij mooi weer is dat zalig. Ik kom er ook altijd iemand tegen, extra leuk.”

Sint-Katelijnestraat 45, Brussel. Meer informatie op noordzeemerdunord.be

5. Ode aan de pinda

Volledig scherm Buddy Buddy. © Michael Cerrone

“Ik hou ervan om eropuit te trekken en te zien waar we belanden. Mijn lief en ik noemen dat ‘Brusselen’. We maken dan wandelingen van soms wel drie uur. Op die manier ontdekte ik BUDDY BUDDY, een pindakaasatelier waar je zelfs koffies met pindakaas vindt, of brownies. Ze maken alles zelf.”

Lakenweverstraat 10, Brussel. Meer informatie op buddybuddy.bio/nl

6. Goed gekocht

Volledig scherm La Fabrika © rr

“Een leuke meubelwinkel met prachtige collecties? Dat is La Fabrika. Vorige zomer verhuisden mijn lief en ik naar een ruimer appartement en we hadden als meubels nog overschotjes van op kot. Het was dus tijd voor iets nieuws. Hier word je supergoed geholpen. Eigenares Kelly Claessens is momenteel ook te zien als expert in ‘Blind Gekocht’.”

Antoine Dansaertstraat 97, Brussel. Meer informatie op lafabrika.be

7. Zomer aan zee

Volledig scherm Histoires D’O. © Visit Oostende

“Een instant zomergevoel krijg ik aan zee. Ik kijk ernaar uit om weer in het Q-Beach House te zijn. Het is echt een teambuilding met mijn fijne collega’s. Er is het strand met de concertjes, hapjes en een glaasje. Ik trek ook geregeld naar mijn vaste stek op de dijk: Histoires D’O. Lekkere cocktails en een kroketje: hier is het altijd goed.”

Albert I-promenade 53, Oostende. Meer informatie op histoiresdo.be

Quote Met wat geluk zie je bij Gigi vanop de juiste plek de Eiffelto­ren.

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Restaurant Gigi. © Romain Ricard

“In Parijs kan ik echt elke vakantie belanden. Ik moet me verplichten om eens iets anders te proberen. Ik kwam er al met vrienden en met mijn lief, maar binnenkort heeft Vincent een vrijgezellenweekend en ga ik alleen. Mijn ultieme restaurantje? De heerlijke Italiaan Gigi: fancy en nog net betaalbaar. Met wat geluk zie je vanop de juiste plek de Eiffeltoren.”

15 Av. Montaigne, 75008 Parijs. Meer informatie op gigi-restaurant.com/en/gigi-paris

Lees ook: