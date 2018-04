Op deze manier bezorg je jouw kind meer zelfvertrouwen Margo Verhasselt

22 april 2018

11u54 0 Nina Iedere ouder wil dat z'n kind zoveel mogelijk zelfvertrouwen heeft. Een goed zelfbeeld kan je kroost veel doen bereiken in het leven en inspireert hen om grootse dingen te doen. Kinderen met veel zelfvertrouwen zijn zelfstandiger, gelukkig, succesvol en staan sterk in hun schoenen en welke ouder wil dat nu niet voor zijn kind? Kan zoon- of dochterlief soms nog een duwtje in de rug gebruiken? Zo pak je dat het beste aan.

Focus op hun sterktes terwijl je helpt bij hun zwaktes

Motiveer je kind door te focussen op hun beste kwaliteiten en talenten. Fouten en teleurstellingen zijn onvermijdelijk, maar leer je kind te focussen op de positieve kanten die komen kijken bij deze moeilijke situaties, als in: "Oké jullie hebben verloren bij de voetbal, maar je hebt de tweede helft beter gespeeld''. Maak duidelijk dat niemand perfect is.

Moedig talenten aan

De meeste kinderen hebben vanaf een jonge leeftijd al speciale talenten, van basketbal tot kunst. Zoek naar het talent van jouw uk en moedig hem aan om hiermee verder te gaan. Wanneer je verder gaat bouwen op iets dat je al graag doet, brengt dat zelfvertrouwen met zich mee.

Laat ze hun eigen keuzes maken

Geef je kinderen de kans om keuzes te maken die passen bij hun leeftijd. Is jouw kind vijf? Laat hem of haar dan beslissen of het liever yoghurt of cornflakes wil eten als ontbijt. Het klinkt misschien evident, maar wanneer ze van op jonge leeftijd leren een knoop door te hakken, worden moeilijkere keuzes ietwat gemakkelijker wanneer ze ouder zijn.

Probeer ze niet altijd te redden

Ze kunnen veel meer dan ze zelf - en wij ook - soms denken, laat ze daarom zoveel mogelijk zelf doen. Zitten ze vast met hun huiswerk of lukt het niet zo goed om die broek aan te krijgen? Geef ze wat meer tijd om het zelf te proberen. Voor hoe meer uitdagingen ze staan, hoe meer overwinningen ze zullen kennen.

Geef ze verantwoordelijkheid

Dit herken je waarschijnlijk zelf: krijg jij op het werk soms taken waarvan je denkt ze nooit te kunnen verwezenlijken? Als het dan wel lukt, ben je eens zo trots! Dit werkt hetzelfde voor jouw kinderen. Laat ze met de hond wandelen of de tafel dekken, en beloon hen wanneer ze het goed gedaan hebben.

Leer ze om positief te denken

Positieve gedachten en een goed zelfbeeld gaan hand in hand. Als kinderen geloven dat de dingen zullen lopen hoe zij het willen, of dat zij de mogelijkheid hebben om de situatie naar hun hand te zetten, zullen ze meer zelfvertrouwen krijgen.

Onafhankelijkheid is belangrijk

Mama's en papa's kindjes zijn leuk, maar op een dag verlaten ze het nest en moeten ze op eigen benen leren staan. Het is echt belangrijk dat kinderen leren voor zichzelf te zorgen. Daarmee bedoelen we niet dat die 12-jarige van jou nu plotseling elke dag zijn eigen potje moet beginnen koken, maar wel dat hij af en toe eens alleen naar de winkel kan gaan. Op deze manier krijgen ze ook het gevoel dat jij hen vertrouwt.

Stel realistische doelen op

Dromen mag, sterker nog, het moet. Maar soms moet je jouw kinderen helpen en ze met beide voetjes op de grond zetten. Help ze realistische doelen op te stellen voor zichzelf. Dat kan gaan van een instrument leren spelen tot beter worden in een sport. Als de doelen niet realistisch zijn, wordt het behalen ervan moeilijker en dat is niet goed voor het zelfvertrouwen.