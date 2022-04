Op deze Limburgse plekken vertoeft dj Pat Krimson het liefst: “De pastoor vraagt mij er altijd wat ik weer heb uitgespookt”

Het gaat dj Pat Krimson (56) voor de wind. Hij is te zien in ‘Liefde voor Muziek’, raast van show naar show én stapt volgend jaar in het huwelijksbootje met zijn grote liefde Loredana De Amicis. En toch vindt de dj altijd wel een gaatje voor qualitytime met zijn dochter Troy (9), om samen hun geliefde Limburg te verkennen. “Ik werd van mijn sokken geblazen in dat park.”

1. Zondagskind

Volledig scherm © Getty Images/Maskot

“Ik ga wekelijks met mijn dochter Troy naar de zondagsmarkt in Zonhoven, vlak aan de kerk. Ze vindt het heerlijk om er bloemen te kopen. We maken ook een stop aan het kraampje met verse Oosterse hapjes en tapas. Het is best een grote markt en ik probeer er echt tijd voor te maken, ook al moet ik er soms slaap voor laten.”

Kerkplein 1, Zonhoven.

Meer informatie op visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/zondagsmarkt

2. Goed gebloemd

Volledig scherm Herenmode Bloemen. © rr

“Het meeste uit mijn kleerkast shop ik in een boetiek uit Ibiza. Ik woonde negen jaar op het eiland. Bij Herenmode Bloemen laat ik mijn kostuums op maat maken. Mijn stijl op het podium is te vergelijken met die in mijn vrije tijd: ik mix sportief het liefst met een tikkeltje speciaal.”

Grote Baan 80, Houthalen-Helchteren.

Meer informatie op herenmode-bloemen.be

3. In het groen

Volledig scherm Natuurgebied 'De Teut' © Visit Limburg K. De Langhe

“We wonen in hartje Limburg: Zonhoven. Ik hoef nog maar een stap buiten te zetten en ik zit in het prachtige groen. In de buurt hebben we het natuurgebied De Teut. Dat is hectaren groot, wondermooi én ideaal om met mijn hond en dochtertje te wandelen. Je vindt mij er niet elke dag, zo’n wandelaar ben ik niet. (lacht)”

Donderslagseweg, Zonhoven.

Meer informatie op natuurenbos.be/teut-tenhaagdoorn

4. Nostalgie

Volledig scherm Bokrijk. © Luc Daelemans

“Ik woonde als kind aan de achterkant van Bokrijk. Ik gaf de hertjes dan eten en keek uit op de speeltuin. Ook nu blijft het er tof. De pastoor in het dorp laat mij elke keer naar voor komen in de kerk en vraagt me wat ik nu weer heb uitgespookt. (lacht) Het openluchtmuseum is ook mooi gedaan. Voor ons is het zeker een jaarlijkse afspraak.”

Bokrijklaan 1, Genk.

Meer informatie op bokrijk.be/nl

5. Specialiteit van het huis

Volledig scherm Brasserie Martinell © rr

“We gaan niet veel op restaurant, want het is door ons drukke schema ook leuk om thuis te zijn. Voor een lunch dicht bij huis zijn we wel te vinden. Brasserie Martinell is daarvoor ideaal. Ze hebben er heerlijk steppegras, hun specialiteit. Ook de steak kan ik er aanbevelen.”

Halveweg 109, 3520 Zonhoven.

Meer informatie op www.martinell.be

6. Het regent reigers

Volledig scherm De Wijers © Visit Limburg Jonathan Ramael

“Even naar de uitkijktoren om te ontspannen? Heel graag, want het is een van onze favoriete plekjes. Die hoge toren staat in het gebied De Wijers en je kan er oneindig ver kijken. Op de grote vijver krioelt het van de reigers en de ooievaars. Heel leuk om te zien. In Limburg zijn er natuurlijk zoveel mooie trekpleisters. Het is hier zalig om te wonen.”

Bolderdal 400, Zonhoven.

Meer informatie op visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/uitkijktoren-de-wijers

7. Interieur met een twist

Volledig scherm Pagoda. © Pagoda International imagesbyChloë

“Bij Pagoda vind je te gekke dingen. Loredana en ik hebben er ook een fotoshoot gedaan voor 2 Fabiola. Van zetels tot schilderijen: je kunt hier voor alles terecht. Ze hebben een leuke stijl. Er zijn meubeltjes met een Marokkaanse twist, maar ook modernere stukken. In onze woning zie je ook die exotische toetsen terugkomen.”

Kuringersteenweg 504/6, Hasselt.

Meer informatie op www.pagoda.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm © Belgaimage

“Pairi Daiza wil ik nog eens opnieuw doen. We hebben dat een keer bezocht met Troy en ondertussen blijft ze er maar over doorgaan. Ze staat te popelen om nog eens te gaan. Ik werd ook van mijn sokken geblazen toen ik zag hoe mooi alles er in elkaar zat. De lente is er, dus ik wil snel nog een bezoek inplannen. Ik vind het echt een aanrader.”

Domaine de Cambron, Brugelette.

Meer informatie op pairidaiza.eu

