Op deze leeftijd hebben we het beste zelfbeeld Margo Verhasselt

23 augustus 2018

16u52

Bron: TIME 0 Nina Grijze haren, een rimpel hier en daar, de zwaartekracht die op bepaalde plaatsen tegenwerkt. Ouder worden, het is iets waar de samenleving tegenwoordig haast nachtmerries over heeft. Al wordt er een ding wel beter met de leeftijd: ons zelfbeeld.

Onderzoek toont aan dat we ons het best in ons vel voelen wanneer we 60 zijn. Een paper die gepubliceerd werd in the Journal Psychological Bulletin toont aan dat die positieve gevoelens ook zo'n tien jaar lang kunnen blijven hangen.

"Wanneer volwassenen in het midden van hun leven zijn, gaat dat meestal hand in hand met stabiele omstandigheden op gebied van liefde en werk. Tijdens die periode gaan veel mensen meer energie steken in hun sociale rollen, wat een positief effect kan hebben op hun zelfbeeld," stelt Ulrich Orth, co-auteur van de studie en professor psychologie aan de universiteit van Bern in Zwitserland. "Mensen gaan bijvoorbeeld beginnen werken als manager, onderhouden een goede band met hun partner en zorgen ervoor dat hun kinderen verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen worden."

De onderzoekers baseerden hun analyse op 191 onderzoeksartikels over zelfbeeld, goed voor informatie over 165.000 mensen. Het zelfbeeld van mensen begint te groeien tussen 4 en 11 jaar waarna het even stagneert tijdens de puberteit. Verrassend genoeg neemt ons zelfvertrouwen dus geen duik tijdens de ongemakkelijke puberjaren. Het blijft op hetzelfde niveau tot de mid-adolescentie, waarna het groeit tot we 30 worden. De absolute piek is te zien rond het zestigste levensjaar, die piek blijft ook zo'n 10 jaar stabiel.

Na die periode zakt het zelfvertrouwen opnieuw. "Een oudere leeftijd gaat gepaard met het verliezen van sociale rollen. Een leeg nest, in sommige gevallen het verliezen van een partner. Het zijn stuk voor stuk situaties die ervoor kunnen zorgen dat ons zelfbeeld vermindert," legt Orth uit.