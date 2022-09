Op deze 8 plekjes vind je acteur Jelle De Beule vaak. “Hier durven mijn vrouw en ik in de margarita’s te vliegen”

Naar eigen zeggen komt hij amper buiten de grenzen van zijn geliefde Gent. Je vindt er álles op kleine schaal en dat is precies ook de reden waarom tv-maker en acteur Jelle De Beule (41) er komen wonen is. Met fierheid stelt hij zijn stad vol cultuur, restaurants en kindvriendelijke activiteiten voor. “Op deze plek kom ik altijd volk tegen dat ik ken ‘uit het mediawereldje’.”

1. Rondje rond de stad

Volledig scherm Portus Ganda © Stad Gent, Dienst Toerisme

“Ik sport uit noodzaak, om tegen mijn vijftigste geen 200 kilo te wegen. Ik woon niet ver van De Visserij, waar het ideaal is om langs het water te lopen. Tijdens dat rondje van zes kilometer passeer je alle mooie centrale plekken van Gent, met de jachthaven, Portus Ganda, als kers op de taart. Je vindt er heel wat joggers, dus aangenaam om hen in dezelfde ellende te zien.”

Veermanplein 2, Gent - visit.gent.be/nl/zien-doen/portus-ganda



2. Een kazige tussenstop

Volledig scherm Het Hinkelspel © Stad Gent, Dienst Toerisme

“Opnieuw dicht bij huis: Het Hinkelspel. Een buurtwinkeltje met heel wat lokale en gezonde natuurproducten. Mijn zoon wou graag zelf kaas maken, en hier kan je daarvoor speciale karne-melk kopen. Ik kan het gezonde leven best appreciëren. Bij ons komt er ’s morgens geen choco op tafel. Wie aan het joggen is langs De Visserij, kan hier meteen ook binnenspringen. (lacht)”

F. Lousbergskaai 33, Gent - hethinkelspel.be

3. Op de planken

Volledig scherm Minard © Reinout Hiel

“Ik ben fan van de Minard, een klein en gezellig theatergebouw. Ze hebben er rode pluchen zetels, klassieke belichting en overdadige ornamenten. Het gebouw is zo’n honderd jaar oud en dat heeft een zekere charme. Met Neveneffecten namen we er onze eerste show op, dus deze plek is nostalgisch voor mij. Er zijn altijd goede voorstellingen en de schouwburg is een gevestigde waarde in het Gentse.”

Romain Deconinckplein 2, Gent - minard.be



4. Kopje-onder

Volledig scherm Rozebroeken © Medialife

“Op vrije momenten gaan we met de kinderen naar Rozebroeken om te zwemmen. Voor hen is het echt een paradijs met wildwaterbanen, ook voor de hele kleintjes. Als kind ging ik één keer naar zo’n zwembad en ik heb daar zotte herinneringen aan. Nu zijn de kinderen rotverwend, want we komen er best veel, maar ook wij, ­ouders, vinden het tof.”

Victor Braeckmanlaan 180, Gent -lago.be/gent

5. Deloyaal dineren

Volledig scherm Bicho malo © Nicolas Legein

“Mijn favoriete restaurant van het moment: Bicho Malo. Een Zuid-Amerikaanse keuken waar je dineert in een cool decor met veel ambiance. Mijn vrouw (journalist Sylvia Van Driessche, red.) en ik durven er weleens in de margarita’s te vliegen en ik kan de ceviche sterk aanraden. Onze vrienden zijn ook gek op die plek, dus komen we er vaak samen. De keren dat we er met anderen gaan eten, voelen ze zich bijna bedrogen. (lacht)”

Serpentstraat 11, Gent - bichomalo.be

6. Kind aan huis

Volledig scherm Aroy Aroy © rv

“Jason en Michael Blanckaert maken bij Aroy Aroy heerlijk Thais streetfood. Mijn vrouw en ik gingen er eten, en een week later stonden we er ­opnieuw voor exact hetzelfde menu. Gewoon omdat we het zo lekker vonden. Het is net iets gastronomischer en dus een goed daterestaurant waar we komen zonder de kindjes.”

Lange Steenstraat 10, Gent - aroyaroy.be

7. Tussen pot en pint

Volledig scherm Cafe Ventura © rr

“Een café om met vrienden een pint te pakken? Een clichéantwoord, maar Cafe venTura trekt me altijd aan als ik in het centrum beland. Het is een soort hotspot van Gent, al wil ik niet krampachtig cool lijken. Ik ben niet heel sociaal en ga ook niet graag alleen uit. Maar op deze plek kom ik altijd volk tegen dat ik ken ‘uit het mediawereldje’.”

Vrijdagmarkt 34 & 35, Gent - cafeventura.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm Archeocentrum Velzeke © Provincie Oost-Vlaanderen

“Ik ben gefascineerd door de Romeinse tijd. Buiten Europa bezocht ik al heel wat Romeinse cultuur, maar in eigen land ben ik het nog niet gaan zoeken. Ik wil dus naar de dichtste plek in Vlaanderen waar de Romeinen gezeten hebben: het Archeocentrum Velzeke. Een fijn museum in de Vlaamse Ardennen met unieke Romeinse vondsten. Een schande dat ik nog niet ging.”

Doolbosweg 2, 9620 Velzeke (Zottegem) - archeocentrumvelzeke.be

