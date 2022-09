Op deze 8 adresjes vindt Elke Clijsters rust: “Op moeilijke momenten komen de kindjes en ik naar hier”

“Ik ben echt een Limburgse”, zegt voormalig ‘Bachelorette’ Elke Clijsters (37) vurig. Waarom? De mentaliteit in haar heerlijke Hasselt vindt ze superfijn. Tel daar het lekkere eten bij op en je hebt een match made in heaven . Binnenkort is Elke te zien in ‘BV Darts’ op VTM 2, vandaag onthult ze haar acht favoriete adresjes om te wandelen, lunchen, shoppen en snoepen. “Dit is een van mijn favoriete plekken voor een date.”

1. Doe ’ns een wens

Volledig scherm Elke en haar hond in het Thorpark. © rr

“Het liefst wandel ik in het Thorpark met de kindjes, en onze hond is er ook altijd bij. Het is een indrukwekkend en uitgestrekt landschap. We hebben een tijdje geleden enkele moeilijke momenten gehad, toen we opeens weer met ons drieën waren. Ik vertelde hen dat de grote berg een ‘wensberg’ was. Als ze helemaal tot boven raakten, mochten ze dus een wens doen. We zijn er blijven komen en het doet ons nog steeds veel deugd.”

André Dumontlaan 67, Genk - visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/wandelgebied-thorpark

2. Verwen dat vel

Volledig scherm Blos © Frank Gielen

“Als je iets nodig hebt voor een stralende huid, moet je bij Blos zijn. In dit beautywinkeltje hebben ze lekkere geurtjes, make-up en doucheproducten. Hier rondkijken is een verwenmoment: echt een zalig plekje in Hasselt. Ik shop er weleens op het nippertje een origineel cadeautje. En alles is er heel netjes ingericht.”

Dokter Willemsstraat 16, Hasselt - blos-shop.com

3. Kindvriendelijke lunch

Volledig scherm Maison Blanche © rr

“Als ik wil brunchen, kom ik steevast naar bistro Maison Blanche. Een tof plekje om met vriendinnen te keuvelen. Maar ook toen de kindjes in het lager zaten, kwamen we hier af en toe lunchen. Dan belde ik vooraf om het kindermenu klaar te zetten en hadden we een uurtje tussen de schooluren in. Een heel gezellig moment.”

Maastrichterstraat 82, Hasselt - maison-blanche.be

4. Beste vriend? Chocola

Volledig scherm Chocolate Nation resto C © Projected By M

“Naast Hasselt vind ik Antwerpen een leuke stad. Ik ga dan af en toe bij Chocolate Nation langs. Dat is behalve een chocolademuseum ook een prachtig restaurant. De uitbater, Jeroen Jespers, was de beste vriend van mijn papa. Ik zie hem als een soort tweede vader. Ik hou héél erg van chocolade, al geniet ik daar ook van hun gewone én gezonde gerechten. En de desserts zijn natuurlijk met een extra laagje fondue. (lacht)”

Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen - chocolatenation.be/nl

Quote Ik start met een opleiding interieur­ar­chi­tec­tuur. Best intens.

5. Interieur inspiratie

Volledig scherm Oui © Karolien Coenen

“Dit interieurzaakje vind je recht tegenover Blos. Het aanbod is ook bij OUI ruim: kussentjes, leuke zeteltjes of zelfs kledij zoals kimono’s. Ik start binnenkort met een opleiding interieurarchitect. Best intens, want dat is opnieuw van maandag tot vrijdag bezig zijn met de cursus. Ik wil me creatief verder ontwikkelen, en het is nu dat je het moet doen. Hier haal ik inspiratie.”

Aldestraat 59, 3500 Hasselt - facebook.com/ouihasselt

6. Lekker knus

Volledig scherm Restaurant L'Aperi Vino © Harry Heuts Photography

“Bij L’Aperi Vino hebben ze een tof terras met gezellige verwarmertjes. Het is niet alleen een leuk dateadresje, ik kom er vaak met vriendinnen. Je vindt er naast heel veel wijn ook fingerfood. Ik ga graag gezellig uit eten. De tijd van uitgaan tot ’s morgens is voorbij. Daar moet ik een paar dagen van recupereren. (lacht)”

Zuivelmarkt 20, Hasselt - laperivino.be

7. Schaakmat, stress

Volledig scherm Moose Gym © rr

“Als alles goed gaat, sport ik zo’n vijf keer per week. Ik padel natuurlijk graag en speel zowat overal in Vlaanderen, omdat ik die afwisseling leuk vind. Daarnaast fitness ik, en dat doe ik nu het allermeest bij Mooze Gym. Ze hebben ook een saunaatje om nóg meer tot rust te komen. Maar eigenlijk is sport mijn ultieme ontspanning en datgene wat mij zo gelukkig maakt.”

Runkstersteenweg 247, Hasselt - moozegym.be

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm © Getty Images

“Ik ben er al zeker zes keer geweest: voor het tennis of met mijn zus Kim tijdens wedstrijden. Ooit wil ik Australië nog eens voor een drietal weken bezoeken, als toerist. Zonder materiële luxe, om helemaal tot mezelf te komen. Rondtrekken met een rugzak vol chille kleren en genieten van de prachtige natuur.”

