Op date? Expert deelt 9 tips om met je lichaamstaal meer zelfvertrouwen uit te stralen

Je hebt binnenkort een (eerste) date: spannend, maar o zo stressvol. Hoe zorg je ervoor dat je die zenuwen niet te hard ziet en je dus zelfzeker overkomt? Experte in non-verbale communicatie Dana Ketels geeft negen tips. “Het is bewezen: je houding is allesbepalend.”

Op date gaan kan erg zenuwslopend zijn. Je wil er goed uitzien, interessant overkomen, ongemakkelijke stiltes voorkomen. En wat als je door de stress pure onzin uitkraamt of iets gênants doet? “Een belangrijke tip is om je eerste date vooral niet te lang te maken, ook al klikt het tussen jullie. Want als je te lang blijft, heb je nog weinig om naar uit te kijken de volgende keer”, vertelt Dana Ketels, een experte in non-verbale communicatie.

“Kies ook een plek waar jij je comfortabel voelt, dat helpt al met de zenuwen.” De experte geeft nog negen andere tips voor meer zelfvertrouwen op een romantisch afspraakje.

Volledig scherm Lichaamstaal-experte Dana Ketels. © rr

“Het is oké om al wat gesprekstopics voor te bereiden, zodat je niet over koetjes en kalfjes of het weer hoeft te praten”, zegt Ketels. “Maar je mag ook niet té voorbereid zijn, een date zou spontaan moeten zijn. Misschien schep je ook te veel verwachtingen, waardoor de druk nog hoger staat. Zo voelen we ons, logisch, minder zelfzeker.”

“Dat je je zorgen maakt of je date je wel leuk gaat vinden, is perfect normaal. Ben je iemand die veel praat? Dan kan je daar tijdens een date wel een beetje op letten”, zegt de experte. “Ken jezelf en je valkuilen. Maar ga je niet als iemand anders voordoen. Zo geef je jezelf alleen maar meer stress”, benadrukt Ketels.

“Wie op een eerste date een ander beeld van zichzelf schept, maakt het zichzelf, als de date goed is verlopen, nog moeilijker op een tweede afspraakje. En op een derde al helemaal, want dan ga je door de mand vallen. Ben je wat meer gereserveerd? Probeer dan niet ineens de grapjas uit te hangen. Hoe meer je jezelf bent, hoe ontspannender je zal zijn”, aldus de experte.

“Het is bewezen dat je houding een invloed heeft op je zelfvertrouwen. Wie zelfzeker is, straalt dat uit door bijvoorbeeld meer rechtop te zitten of te staan, in plaats van ineengedoken of voorovergebogen en met het hoofd en de schouders naar beneden”, zegt de experte. “Door die rechte houding krijgen je longen ook meer plaats en kan je dus ten volle ademhalen. Zo’n goede ademhaling is belangrijk om je relaxter te voelen. Onder stress ga je dikwijls zenuwachtig ademen, probeer ook daar op te letten.”

“Alles start met die eerste begroeting. Het is daarom heel belangrijk dat dat spontaan en vlot verloopt. Mensen weten vaak niet hoe ze elkaar juist moeten begroeten. Ben je niet zeker of je een hand of kus moet geven? Vraag dat gewoon: ‘Gaan we schudden of kussen’. Zo voorkom je heel wat stress en awkwardness.”

Volledig scherm © Getty Images

“Mannen vullen vaak de hele ruimte in met hun présence. Vrouwen maken zichzelf dikwijls kleiner, omdat ze niet graag alle aandacht opeisen. Zo kom je heel onzeker over. Ik zeg nu niet dat je de hele tafel moet claimen, maar je mag er zeker en vast staan. Doe dat dan ook, sta stevig in je schoenen.”

“Als je echt heel zenuwachtig bent voor de date, dan mag je dat echt wel zeggen hoor”, zegt Ketels. “It takes the edge off, zegt men in het Engels. Zeg iets in de aard van ‘ah, spannend hé?’. Zo zijn jullie meteen open en eerlijk en kan je gewoon lekker jezelf zijn. Je moet de ander niet willen pleasen.”

Voor een date ergens in de avond of nu met de warmere temperaturen op een terras bestel je al gauw een alcoholisch drankje. Dat kan zeker smaken, maar het helpt ook tegen de zenuwen, denk je vast. Toch let je hier best mee op, zegt de experte. “Want wie word jij als je alcohol drinkt? Meestal word je daar heel moe van of ga je er juist meer door babbelen”, zegt ze.

“Dan heb je dus geen aandacht meer voor wie er tegenover je zit. Leg jezelf dus best een bepaald minimum op, om dit te voorkomen. Of opteer voor een mocktail, tegenwoordig heb je daar een hele ruime keuze in.”

Volledig scherm © Getty Images/Westend61

“Een eerste, goeie indruk maken is belangrijk. Je beste beentje voorzetten op vlak van kledij en hygiëne mag dus uiteraard. Zo voel je je meteen ook extra aantrekkelijk. Let er wel voor op dat, als je bijvoorbeeld mooie, nieuwe schoenen aan hebt, je er ook effectief op kan lopen.”

“We hebben één mond en twee oren en deze verhoudingen gebruiken we soms niet juist”, zegt Ketels. “Stel vooral open vragen en laat de ander uitspreken. Kruip ook niet te veel in je hoofd door bijvoorbeeld te hard na te denken over je antwoord of welke vraag je hierna gaat stellen”, tipt ze. “Probeer gewoon goed te luisteren en alles komt dan vanzelf.”

“Heb je iets niet goed begrepen? Vraag dan: ‘Hoe bedoelde jij dat precies?’ Stel ook interessante vragen, geen clichés. Je kan bijvoorbeeld vragen: ‘Wanneer heb je voor het laatst iets bijgeleerd?’ of ‘Waar kijk je echt naar uit?’”

