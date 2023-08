Op citytrip, naar het strand of een sportieve wandelvakantie? Dan komen deze 15 tassen goed van pas

Celebs en BV's die snel een nieuwe relatie starten na een breuk: is dat een toekomstlo­ze ‘rebound’?

Als een celebrity of Bekende Vlaming na een breuk snel een nieuwe liefde vindt, noemen mensen dat vaak smalend een ‘rebound’. De term voor de toekomstloze vlam waar je je na een foutgelopen relatie op stort. Waaraan herken je een rebound? En is zo’n romance altijd ten dode opgeschreven? Een relatietherapeute licht toe. “Typerend voor een rebound is de ‘alles of niks’-energie.”