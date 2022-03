Op citytrip? 15 praktische handtassen voor een onbezorgde en toch stijlvolle vakantie

Om op citytrip op en top te genieten van die flinke portie cultuur, gastronomie en winkelplezier, laat je best je zware XL-tas thuis. Liever een praktische handtas of rugzak die groot genoeg is voor wat je nodig hebt, maar compact genoeg zodat je niet gehinderd bent tijdens je avontuur. Dit zijn de vijftien favorieten van Ninashop.be .

Een praktische én stijlvolle rugzak

Kilometers stappen doe je het liefst met een comfortabele rugzak op je rug. Ruim genoeg voor je flesje water, je smartphone en andere essentials én lief voor je rug, want een rugzak verdeelt het gewicht netjes over je beide schouders. Niets mis met een stevig en sportief nylon exemplaar, maar bij Ninashop.be kiezen we liever voor een rugzak die wat extra modepunten aan onze outfit toevoegt. Hartjes voor deze stijlvolle toppers uit stevig (imitatie)leder. Goed voor jarenlang plezier.

Volledig scherm Guess - Viviana, Anna Morellini - Calvin Klein - Liu Jo - Soncino, Mia Tomazzi © rr

Een gouden crossbodytas

Geen tas die functionaliteit én stijl zo weet te combineren dan een praktische crossbodytas. Deze stijlvolle kameleon draag je overdag terwijl je de stad verkent én neem je ’s avonds met evenveel plezier mee naar een trendy bar of restaurant. Met een tas voorzien van een handige ritssluiting geef je grijpgrage pickpockets geen kans. Nog een laatste stijltip? Stap uit je comfortzone met een crossbodytas in een tijdloze goudtint. Goed voor een instant zomergevoel én uiterst makkelijk combineerbaar. Want een gouden tas schittert echt bij elke outfit.

Volledig scherm Viterbo, Mia Tomazzi - Kazar - Michael Kors - Isabelle Bernard - Beverly, Anna Morellini © rr

Een superlichte minibag

Je ziet ze steeds vaker opduiken in het straatbeeld: kleine handtassen waarin enkel het hoogstnoodzakelijke past. Waar we enkele seizoenen nog voor ieniemienie tasjes à la Jacquemus kozen, zien we nu vooral meer bruikbare formaten in de lentecollecties. Gelukkig maar, want wie zit er écht te wachten op een minitas waarin zelfs je smartphone niet meer past? Doe ons maar een kleine tas waarin we onze telefoon en betaalkaarten kwijt kunnen. Deze vijf toppers zijn zo licht dat je ze amper opmerkt. Een ding staat vast: eens je van het gemak van een minitas geproefd hebt, wil je nooit meer zonder.

Volledig scherm Valentino - Liebeskind - Enna, Lia Biassoni - Marc O’Polo - Paglia, Lia Biassoni © rr

