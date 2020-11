Oorlog om de smiley: grungeband Nirvana en modeontwerper Marc Jacobs bekvechten over iconisch logo

Het rommelt in de mode- en muziekwereld. Al sinds 2018 zijn grungeband Nirvana en modeontwerper Marc Jacobs in een juridische strijd verwikkeld omdat de ontwerper het iconische logo van de band gebruikt heeft in zijn collectie. Vooralsnog is het onduidelijk wie er zijn gelijk gaat halen, maar intussen kwam er wel een verrassende betrokken partij zich mengen in het debat: de oorspronkelijke tekenaar. “Het is ironisch hoeveel miserie een smiley kan veroorzaken”, klonk het eerder deze week bij een van de advocaten.

Icoon van een tijdperk

Een gele, ietwat rommelige smiley, met twee x’en als ogen, op een zwarte achtergrond. Meer is het niet. Maar je moet zelf geen grungeverleden hebben om het logo van Nirvana vanop een afstandje te herkennen. Het logo – dat door Kurt Cobain zelf getekend zou zijn – werd niet alleen het symbool van een volledige muziekstroming, maar ook nog eens van het tijdperk waarin Nirvana de hitlijsten overspoelde. Het logo oversteeg de muziek en werd een icoon op zichzelf. T-shirts met de bekende lachebek gaan dan ook nog steeds vlotjes over de toonbank en vallen in de smaak bij jonge fashionista’s die zelf vaak pas na de succesperiode van Nirvana het levenslicht zagen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Grunge couture

Het zou dan ook bijna geen verrassing meer mogen zijn dat kunstenaars of ontwerpers zich door het iconische beeld laten inspireren. En dat is precies wat er gebeurde toen Marc Jacobs in 2018 zijn ‘Bootleg Redux Grunge’-collectie lanceerde. Die was bedoeld als een eerbetoon aan zijn allereerste collectie uit 1993, die toen ook geïnspireerd was op de grunge-esthetiek. Met die eerste stuks bracht Jacobs de kledij en accessoires van de hippe tieners uit die periode plots naar de couturewereld. De modewereld daverde even op haar grondvesten en een nieuwe topontwerper was geboren. Een kwarteeuw later lanceerde Jacobs zijn 2.0-versie van de looks uit de jaren 90, inclusief een t-shirt met een opdruk die wel héél erg aan het Nirvana-logo deed denken. De x-oogjes waren vervangen door de letters ‘M’ en ‘J’, maar verder zou iedereen het instant herkennen als het bekende logo van de hand van Cobain. En dat schoot bij Nirvana in het verkeerde keelgat.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Smells like juridisch getouwtrek

De leden van de band trokken prompt naar hun advocaat om Marc Jacobs te beboeten voor het gebruik van het logo, dat zij in 1992 al lieten registreren. Op dat moment in 2018 was Jacobs echter rustig op vakantie en had hij helemaal geen oren naar hun claim. Bovendien liet hij weten dat zowel Courtney Love als Frances Bean Cobain, de weduwe en dochter van Kurt Cobain, hem steunden en de collectie geweldig vonden. Het verhaal was echter nog lang niet voorbij. In afwachting van het proces kwam in september van dit jaar plots grafisch ontwerper Robert Fisher op de proppen met het verhaal dat hij – en dus niet Kurt Cobain zoals de legende het wil – het logo ontworpen heeft. Tot nu toe had hij er geen zaak van gemaakt, maar dat de bandleden nu een rechtszaak aanspannen omtrent het ontwerp, gaat voor hem een stapje te ver. “Ik vind het niet eerlijk dat ze mijn tekening als trademark registreren en daarbij claimen dat Kurt het getekend heeft. Ik heb het getekend en ik wil dus ook dat men weet dat ik het getekend heb. Zo simpel is het”, zo klonk het bij Fisher. Deze onthulling was natuurlijk olie op het vuur voor Jacobs’ advocaten, die al snel lieten weten dat er dus niet geraakt werd aan het trademark van Nirvana, aangezien dat trademark om te beginnen al niet klopte.

Waar dit alles gaat eindigen? Dat is een vraag die – na uitstel vanwege het coronavirus – pas in 2021 door een rechter beantwoord zal worden. Al proberen de advocaten van Jacobs er alles aan te doen om al sneller tot een oplossing te komen. De oorlog om de smiley heeft wat hen betreft nu echt lang genoeg geduurd.