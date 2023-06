Ook weervrouw Jacotte Brokken maakt bodyshaming mee. Expert: “Veel mensen hebben een vetfobie”

Val jij op 'bad boy' Mr. Big of 'good guy' Aidan uit ‘Sex and the City’? Experte verheldert wat dat over jou zegt

De iconische reeks ‘Sex and the City’ blaast vandaag 25 kaarsjes uit. En binnenkort verschijnt het tweede seizoen van het vervolg, ‘And Just Like That...’. Maar de vraag blijft: ben jij team Aidan of team Big? Wie van Carries twee grote liefdes jou het meeste prikkelt, zegt meer over jouw romantische gewoontes dan je denkt.