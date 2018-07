Ook mannen kunnen zich miserabel voelen na seks Margo Verhasselt

31 juli 2018

14u04

Bron: NYpost 0 Nina Hoewel er verwacht wordt dat je na een vrijpartij vooral van de daken wil schreeuwen hoe gelukkig en blij je bent, is dat niet altijd het geval. Vrouwen krijgen meestal de stempel van 'de gevoelige' in de relatie. Maar nu blijkt ook dat mannen soms een dip krijgen na seks.

Onderzoekers aan de Queensland University of Technology deden het eerste onderzoek naar post-coital dysphoria (PCD) bij mannen, een aandoening die ervoor zorgt dat je je triest voelt, gaat huilen of geïrriteerd raakt na seks. Er werd al bewezen dat dit bij vrouwen het geval kan zijn, maar nu is er voor het eerst ook bewijs dat mannen zich triest kunnen voelen na een vrijpartij. Er werd tot nu verondersteld dat dat niet het geval was.

"Het idee zit zo ingebakken in de machocultuur: mannen moeten altijd zin hebben in seks en het ook altijd leuk vinden," legt onderzoeker Robert Schweitzer uit in een statement. "Ontdekken dat mannen ook aan PCD kunnen lijden, spreekt de dominante culturele vooroordelen over seksuele activiteiten tegen."

De studie ondervroeg 1.208 mannen via een poll. De heren kwamen van over de hele wereld en kregen vragen voorgeschoteld over hun gevoelens na seks. 41% zou in hun leven al te maken hebben gekregen met PCD, 20% gaf aan dat ze in de voorbije maand een 'leeg' of verdrietig gevoel hadden na seks. Amper 4% zei dat ze regelmatig te maken kregen met PCD.

Zo beschreven de mannen het gevoel: "Ik wil niet aangeraakt worden en gerust gelaten worden"; "Ik ben niet tevreden en verveeld" en " Het enige wat ik wil doen is weggaan en mezelf afleiden van alles waar ik net mee te maken had." Maar er zijn manieren om met deze gevoelens na seks om te gaan. Zo wordt koppels aangeraden te kussen, praten en knuffelen na een vrijpartij. Dat zou ervoor zorgen dat ze een betere band krijgen in hun relatie en op seksueel vlak.

