Ook mannen bezwijken nu voor de parels. Mode-expert: “Bij jonge generaties hebben ze een nieuw imago”

Je had het misschien wel gespot. Voetbalcommentator Aster Nzeyimana met vriendin Lize Feryn op de MIA’s, nieuwsanker Riadh Bahri op de nieuwe Vlaamse mediaprijzen, de Kastaars, én het Filmfestival van Oostende en ook acteur Aaron Blommaert op de Kastaars. Allemaal sporten ze een parelketting om hun hals, die nu weer helemaal in blijkt te zijn. Want tegenwoordig maken parels niet alleen deel uit van kettingen, maar ook zelfs van kleding, make-up én manicures.

Volledig scherm Aster Nzeyimana met zijn partner Lize Feryn. © Kristof Ghyselinck

“Een vrouw heeft meters en meters parels nodig”, zei Coco Chanel ooit. En het lijkt er op dat steeds meer jonge juweelontwerpers die leuze volgen. Voorbeelden genoeg hier in eigen land. Er is JEAN, van de Gentse Janne Lauwers, die de parel een hoofdrol geeft én een verjongingskuur in combinatie met kleurrijke en speelse kralen. Er is het Antwerpse Billion Avenue, die gigantische parels in ringen en oorringen verwerkt. En er is ook Fragille, een ander Antwerps merk, dat klassieke parelkettingen en -armbanden in ere houdt.

Volledig scherm (v.l.n.r.) Parels bij JEAN, Billion Avenue en Fragille. © @atelierjean / @billionavenue / @_fragille_ op Instagram

En als parels in je juwelen, je kleding en op je gezicht nog niet genoeg zijn, kan je ze tegenwoordig ook in je manicure laten verwerken. En dat kan zo subtiel of bombastisch als je wil.

Volledig scherm © @lauramaybridal / @theset.bykj op Instagram

Iedereen valt voor ‘granny chic’

“We associëren parels met luxe, een soort bourgeoisie”, zegt onze mode-expert David Devriendt. “We kennen allemaal het beeld van Grace Kelly of van Audrey Hepburn in ‘Breakfast at Tiffany’s’. Parels gaven altijd al grandeur aan een outfit, maar tegelijk hadden ze ook een bomma-imago. Die connotatie hebben ze de voorbije maanden volledig van zich afgeschud. Nu zijn ook de jongere generaties verzot op parels.”

Die evolutie van chic maar oubollig naar elegant en cool startte al zo’n tien jaar geleden, zegt David. “Modeontwerpers experimenteren al een hele tijd met de parel. Rond 2010 kwam Dior met de nu iconische ‘Dior Tribales’: een pareloorring waarvan het slotje zelf ook een dikke parel was. Zo gaf het merk de parel een nieuw cachet: meer rock-’n-roll, stoer, rebels zelfs. Andere grote modehuizen volgden natuurlijk. Lanvin, in 2013, bijvoorbeeld, met bombastische gouden halskettingen afgewerkt met parels.”

Volledig scherm Harry Styles in Londen. © Photo News

Dit jaar speelt de ‘Guccification’ van de mode ook mee, volgens David. “Gucci heeft ‘granny chic’ onder leiding van creative director Alessandro Michele sinds 2015 heel groot gemaakt: parels zijn deel van die trend, net als de debardeurs die we nu overal zien. Modemerk Celine heeft meegebouwd aan de hype, door met hun collectie voor winter 2019 ‘bourgeois chic’ te brengen, de stijl van een Parijse dame uit de seventies.”

“En zo krijg je nu die parelgekte”, zegt David, “na een aanloop van bijna tien jaar. Nostalgie draagt er natuurlijk ook aan bij, nog iets dat deze tijden typeert. We kennen de parel van vroeger, zagen ze bij onze glamoureuze oma of ouders. Het is het ultieme nostalgische juweel. Dat geldt voor iemand van veertig, maar evengoed voor iemand van twintig. En het is oneindig veelzijdig. Daarom kan een parel bij iederéén. Speels of rebels, bij leder of studs, of heel bombastisch. Maar hoe je het juweel ook draagt: het blijft die iconische parellook.”

