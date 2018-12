micellair water Gesponsorde inhoud Ook jouw huid wordt gevoeliger en dit is wat je eraan kan doen Aangeboden door Bioderma

20 december 2018

12u00 0 Nina Als je worstelt met een gevoelige huid, dan ben je anno 2018 lang niet meer de enige. Over heel de wereld komt het fenomeen steeds vaker voor, door een veelvoud aan vrijwel niet te ontvluchten oorzaken. Gelukkig kan je met één simpel verzorgingsproduct het tij al keren.

Een gevoelige huid is geen pretje. Wanneer ze in contact komt met externe stimuli, reageert ze met branderig- of roodheid, jeuk, pijn of tintelingen. En steeds meer vrouwen kampen met zo’n tegendraadse huid. Na veertien jaar komt het fenomeen nu vijfendertig procent meer voor in Noord-Amerika, na tien jaar zeven procent meer in Europa. Zestig procent van de Latijns-Amerikaanse vrouwen worstelen ermee, tweeënzestig procent van de vrouwen in China en Noord-Korea en negenenvijftig procent van de Franse bevolking.

Vuiltje aan de lucht

Anno 2018 wordt gevoelige huid universeel als een dermatologische aandoening gezien. Logisch, want het heeft een effect op de levenskwaliteit. Dat bleek uit een grootschalige studie die skincaremerk Bioderma samen met internationaal expert professor Laurent Misery uitvoerde bij vijfduizend mensen. Het ‘Burden of Sensitive Skin Project’ toonde aan dat mensen met een gevoelige huid niet alleen psychologisch een nadelig effect op hun levenskwaliteit waarnemen, maar ook echt meer worstelen met alledaagse keuzes, gaande van welke schoonheidsproducten ze gebruiken tot welke kleren ze dragen.

Dat meer mensen met een gevoelige huid worstelen, komt doordat onze huid het zwaar te verduren heeft. We gebruiken meer make-up en worden – zeker in de stad – meer blootgesteld aan luchtvervuiling of krijgen te maken met uv-stralen, slechte waterkwaliteit, sigarettenrook, airconditioning, ultrafijn stof, zware metalen en noem maar op. Die vervuilende deeltjes dringen onze huid binnen, veroorzaken er ontstekingen en tasten de natuurlijke beschermingsbarrière aan. Waardoor de huid zich nog minder kan weren en er een vicieuze cirkel ontstaat waarbij ze altijd maar gevoeliger wordt.

Verbreek de cirkel

Precies daarom is het belangrijker dan ooit dat je je gezicht goed reinigt. En niet met honderdeneen crèmes en tonics – vaak zijn die producten te agressief voor een gevoelige huid. Gewoon micellair water is alles wat je nodig hebt. Zeker een kwalitatieve formule als de Sensibio H2O van Bioderma, samengesteld met farmaceutisch gezuiverd water en een minimum aan streng gecontroleerde ingrediënten, doet al wonderen. Of verbreekt toch op z’n minst de vicieuze cirkel. Door je gezicht er ’s ochtends en ’s avonds mee te reinigen, verwijder je alle make-up, vervuilende deeltjes en andere onzuiverheden en voorkom je dat de natuurlijke beschermingsbarrière van de huid aangetast wordt. Micellair water kalmeert en verzorgt daarbovenop ook je huid. Zo kan ze zich opnieuw weren tegen alle externe agressors en blijf jij een gevoelige huid gespaard.

Lees hier nog meer over de kracht van micellair water van Bioderma. En ontdek hun wonderproduct Sensibio H20 op www.bioderma.be.