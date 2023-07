Ook goedgekeurd door Lesley-Ann Poppe: de ‘microbikini’ regeert deze zomer

Nét niet naakt. Dat was het mantra voor de badmode op de afgelopen Miami Swim Week, waar nieuwe bikinitrends het levenslicht zien. Binnenkort ook op onze stranden? Heel wat Belgische celebrities wagen zich in elk geval al aan de trend.

Wat de modeweek in Parijs voor kleding is, dat is de jaarlijkse Miami Swim Week voor badmode. En één trend deed dit keer alle hoofden draaien. De ‘microbikini’. Minimalistisch, onthullend. En zelfs in de badmode-industrie schrikken ze er een beetje van.

Brigitte Bardots iconische bikini was nog héél zedig in vergelijking

De bikini zoals we die nu kennen zag het levenslicht in 1946. De Franse ingenieur (!) Louis Réard presenteerde toen een versie van het niemendalletje op een groots defilé voor badmode in Parijs. Een badpak met een veel kleiner taillebroekje, dat de navel van vrouwen ontblootte.

Dit ontwerp zorgde initieel voor heel wat controverse, maar groeide uiteindelijk uit tot een populair kledingstuk. Mede dankzij Brigitte Bardot die er in 1953 één droeg op het strand van Cannes en voor een doorbraak zorgde.

Volledig scherm Brigitte Bardot in bikini op het Cannes Film Festival 1953. © Getty Images

De bikini van Brigitte is nog heel zedig als je die vergelijkt met de petieterige lapjes stof op de recentste Miami Swim Week. Gedurfd modeontwerpster Ema Koja van het merk Ema Savahl ging echt tot het uiterste met de minuscule trend.

Volledig scherm Ontwerp van Ema Savahl voor de Miami Swim Week 2023. © Getty Images

Ze liet haar modellen paraderen in wat louter schaamlapjes leken, subtiel samengehouden met glinsterend zilverkleurig touw. De voorkant van het ontwerp dat de meeste monden deed openvallen lijkt op een behoorlijk oncomfortabele string.

Waarom zo veel naakt? Modekenner: “Nu zeggen we: mijn lichaam is van mij”

Maar echte modekenners schrikken minder. De tendens naar minder stof en meer naakt is al een pak langer aan de gang. “We zitten in een tijd waarin gender, het lichaam en hoe we daar tegenover staan belangrijk zijn en vrijheid is het motto du jour”, zegt moderedacteur David Devriendt.

Vooral (bijna) ontblote borsten zijn geen taboe meer. “Dat is een statement tegen de censuur die heerst, onder andere op sociale media. Borsten hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Want ze staan voor veel meer. Het is een politiek en sociaal statement, omdat vrouwelijkheid en de rol van de vrouw in de maatschappij nog altijd betwist worden.”

We hebben het vrouwelij­ke lichaam lang proberen weg te stoppen David Devriendt, Moderedacteur

“We hebben het vrouwelijke lichaam lang proberen weg te stoppen. Kijk maar naar sociale media: zodra je ook maar een beetje van een borst laat zien, wordt je post gecensureerd. Nu zeggen we: mijn lichaam is van mij en ik wil daarmee uitpakken hoe en wanneer ik maar wil.”

Niet iedereen heeft natuurlijk de ambitie om zichzelf bloot te geven, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ordinair is het volgens velen nog allerminst. De piepkleine bikini’s herbeleven niet alleen op de catwalk hun gloriemoment, je kan ze ook spotten op het lichaam van Bekend Vlaanderen.

SCROL. Ook deze Belgische bekenden trokken al hun kleinste bikini aan

• Queen of confidence Lesley-Ann Poppe kiest tijdens haar vakantie op Ibiza voor kleine driehoekige bikini’s. En de top hoeft ze niet altijd aan te hebben.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Singer-songwriter Jill Shaw geniet deze zomer van la douce France en durft daarbij al eens wat underboob te tonen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Ook Mishel Gerzig kiest op honeymoon met haar kersverse man Thibault Courtois voor kleine driehoekjes.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Ex-Miss België Celine Vanouytsel toont haar billen in een simpele maar classy zwarte bikini.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: