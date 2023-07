Ook dit jaar heeft Belgisch muziekfestival WECANDANCE een dresscode. En nee, het is niet ‘barbiecore’

Met alle Barbiegekte zouden we bijna vergeten dat ook ‘mermaidcore’ deze zomer niet weg te denken is. Of toch niet in ons land. Muziekfestival WECANDANCE zet er binnenkort volledig op in met hun thema ‘Sea, Sand & Sun’, want dat is echt wel ‘l’air du temps’ , zegt creatief directeur Laura Praet. Ze maakt de dresscode concreet. “Zelfs Barbie is niet los te koppelen van strand en zee.”

Nagenoeg elk modehuis heeft een creatief directeur, maar ook muziekfestivals doen er vaker een beroep op. Voor WECANDANCE is dat Laura Praet. Al vanaf het prille begin bepaalt zij mee de look en feel van het festival dat deze zomer twee weekends lang (5-6 augustus en 12-13 augustus) hun tiende verjaardag viert.

Mede dankzij haar slaagt het festival er elk jaar opnieuw in om een thema uit te kiezen dat de tijdgeest perfect lijkt te vatten en veel van hun bezoekers ook uitdrukken met hun look. In 2018 was er Acid Cowboy, toen de westerntrend de teugels wereldwijd stevig in handen had. En vorig jaar was het een en al psychedelische motieven en a trip down memory lane naar de swinging sixties met Just An Illusion.

Volledig scherm Laura Praet, de creative director van WECANDANCE, op het festival vorig jaar. © RV

Waarom is het tegenwoordig zo hip om als een zeemeermin gekleed te gaan?

Deze keer voert WECANDANCE ons met ‘Sea, Sand & Sun’ mee naar een wondere wereld van zon, zee en strand. Voor een zomerfestival op het strand van Zeebrugge niet heel baanbrekend, maar voor deze verjaardagseditie is er haast geen enkel ander thema denkbaarder (en dankbaarder). Want alles op, rond en in de zee is dit jaar hot as cakes. En dat is ook Praet – zelf een spons wat trends betreft – niet ontgaan.

Op de catwalks zagen we enorm veel op zeemeermin­nen geïnspi­reer­de looks tot talloze referen­ties naar de zee of het strand Laura Praet

“We kijken in september en oktober altijd naar de modeshows voor de komende zomer en filteren daaruit enkele thema’s. Ik vul dat aan met kunst en dingen die op dat moment aan het gebeuren zijn. Zo kon je dit jaar niet naast de liveactionprent ‘The Little Mermaid’ van Disney kijken en ook de nieuwe ‘Avatar’ speelde zich grotendeels onder water af.”

“En uiteindelijk is ook Barbie niet los te koppelen van het strand en de zee. Ze heeft haar droomhuis in Malibu en zangeres Dua Lipa speelt een zeemeermin-Barbie in de film. Toevallig kwam dat allemaal overeen met wat we op de catwalks zagen. Van enorm veel op zeemeerminnen geïnspireerde looks tot talloze referenties naar de zee of het strand.”

Volledig scherm Links: actrice Halle Bailey die 'The Little Mermaid' speelt. Rechts: Dua Lipa op de Barbie-première. Beide in mermaidcore-jurken. © Getty Images

“Ik denk maar aan de show van Courrèges waar zand uit de lucht neerkwam. Of de show van Acne met de roze satijnen bedden en de kaarsen die met koraal en schelpen bezet leken. Bij Blumarine zagen we modellen met lange pruiken die deden denken aan zeemeerminhaar en hun catwalk was zo blauw als de zee. Bij de Britse ontwerper JW Anderson was er een mannenlook met twee vinnen op de rug.”

SWIPE. Een greep uit de ‘mermaidcore’ op de catwalks

De zon, zee en het strand zijn bakens van verstilling in onze turbulente wereld

Met andere woorden, het thema voor WECANDANCE stond snel als een paal boven water. Maar niet enkel wat de popcultuur op dit moment dicteert, was de beslissende factor. Praet: “Met alles wat gebeurd is, met covid en de oorlog, hebben we ook zelf beseft dat we het niet altijd te ver moeten zoeken. In zulke turbulente tijden grijpen we terug naar zaken die standvastig zijn.”

“De zon, zee en het strand zijn superstabiele structuren die er altijd zullen zijn, maar op een bepaalde manier ook evolueren. Ze zijn bakens van verstilling en fungeren als pure inspiratie. Dit is onze ode aan de zee en aan de ongelooflijke setting waar wij elk jaar ons festival laten doorgaan.”

Volledig scherm De show van Courrèges. © Getty Images

Het thema afkloppen doet Laura Praet altijd samen met Bart Roman, de organisator van het festival. Maar pas dan begint voor haar het echte werk en verdiept ze zich volop in het gekozen thema. “Welke artiesten werken er met zand? Welke met water? Hoe zit dat met de zon en de kleuren? Ik maak moodboards die dat hele universum weergeven.”

Let op, WECANDANCE wil géén ‘wegwerpoutfits’ zien. “Dat is zielloos”

Waarom zijn modeontwerpers en kunstenaars toch zo aangetrokken tot de maritieme wereld? Volgens Praet ligt het aan die enorme uitgestrektheid van de zee en het mysterie dat er nog altijd rond hangt. “We willen daar dieper bij stilstaan. Zo komt er op het festivalterrein een gigantisch aquarium. En op de ledschermen op de mainstage zullen we niet de namen van de dj’s highlighten, maar afbeeldingen van onderwaterschepsels.”

Alles nieuw kopen is misschien een beetje zielloos en misschien ook iets te eenvoudig Laura Praet

Leuk dat er op die manier aandacht gaat naar de klimatologische uitdagingen en schoonheid van vandaag, maar men kan zich de vraag stellen of het nog van deze tijd is om speciaal voor een festival opvallende looks en outfits bij elkaar te sprokkelen. Om ze daarna achteloos af te danken en nooit meer te dragen.

“Nee”, vindt ook Praet. “WECANDANCE staat daar ook niet achter. Maar de achterliggende gedachte van ons thema is nu net dat het zo accuraat en l’air du temps is. Wij doen niet aan carnaval en geven ook geen verkleedfeestje. Wij claimen enkel a moment in time, hét thema van zomer 2023. Waardoor je dus probleemloos je jurken, broeken en juwelen in maritiem thema nog de hele zomer én langer uit de kast moet kunnen halen.”

Volledig scherm Enkele looks gespot op WECANDANCE vorig jaar. © WECANDANCE / Isaac Ponseele

Als je bovendien de vintagetoer opgaat, hou je het nog duurzamer. “In de tweedehandsboetieks en webshops kan je zeker je slag doen”, aldus Praet die zelf een grote fan is van preloved. “Ik denk bijvoorbeeld aan een blauwe bikini in lamé of visnet uit de jaren zeventig. Maar ook bustiers, marinestrepen, denim of shiny accessoires. En online is het aanbod op pakweg een Vestiaire Collective gigantisch.”

Maar het is vooral de mix die het hem doet. “Alles nieuw kopen is misschien een beetje zielloos en misschien ook iets te eenvoudig. Ik vind het altijd interessant om zowel high-end designers, vintage en goedkopere mainstream met elkaar te combineren. Het aangename is ook dat er nog altijd solden zijn.”

Drie moodboards voor wie inspiratie wil: van ‘zeemeermin Barbie’ tot mooi in zandkleuren

Het moet ook gezegd: de ‘dresscode’ staat niet in steen gebeiteld. Wie het thema maar niets vindt en niet meteen als een strandjutter op zoek wil naar schelpenkettingen, iriserende paillettenrokjes of snorkelbrillen, is ook zonder opsmuk meer dan welkom.

Dit creëert samenhorig­heid en een enorme energie op het terrein Laura Praet

Maar toch valt het bij elke editie op hoe veel festivalgangers wel die moeite doen. “Net omdat ze op die manier eventjes deel worden van ons universum en een groter geheel. Ze kijken ernaar uit en bereiden zich voor, en net doordat ze er op voorhand al tijd insteken, creëert dat samenhorigheid en een enorme energie op het terrein.”

Voor zij die wel al staan te popelen om op schattenjacht te gaan, maakte Laura Praet drie moodboards op. Extreem betaalbaar zijn de meeste van haar favorieten niet, maar laat ze vooral dienen als inspiratie.

“Roze kan heel Barbie zijn door de kleur, maar als je kijkt naar de jurk van Blumarine hangen er ook zeewierachtige ruches aan vast. Dit is dus zeker een thema dat die twee leefwerelden en grote hypes van het moment samenbrengt.”

“Dit is volledig hardcore zeemeermin, met meer glitter en glanzende materialen. Het blauwe verwijst naar het water. Veel denim is ook zo actueel en een echte klassieker in de zomer. In het haar waren er op de catwalks veel krulletjes te zien die als zeegolven op het voorhoofd plakten. En ook de wetlook was overvloedig aanwezig.”

“Voor mij het meest klassieke en zachtste moodboard, met zandkleuren en parels. Maar minimalistisch is ook mooi. Een simpele witte T-shirt op een jeans en een kettinkje met schelpjes: beautiful. Of enkel zonnecrème als make-up voor een mooie glow en wavy beach hair met wat zout en zand erin. Met enkele toffe details kan je al een heel sterke look neerzetten.”

Tickets voor en meer info over WECANDANCE vind je op wecandance.be.

