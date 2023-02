Ook deze 52 lezeressen kregen al met bodyshaming te maken: “Nu ik vermagerd ben, vinden ze mijn gezicht ‘te mager’”

Kroonprin­ses Amalia en Pommeline zijn slachtof­fer van bodysha­ming: wat voor impact heeft dat?

De Nederlandse kroonprinses Amalia (19) krijgt op sociale media vele kwetsende commentaren over haar lichaam. En ook Pommeline Tillière (28), bekend van ‘Temptation Island’, is het slachtoffer van bodyshaming. Waarom zijn we toch zo kritisch voor elkaar, en welke impact heeft het? Expert Kelly Sacré leg uit. “De meeste mensen hebben een vetfobie, of schrik om ‘dik’ te worden.”

31 januari