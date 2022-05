“Heel wat van onze klanten laten zich inspireren op Instagram en Pinterest en weten precies welke stijl ze willen, maar hebben geen idee hoe eraan te beginnen. Dan komen wij in beeld.” Als studio styl veroveren Hadewig en Erika heel Vlaanderen met hun stijlvolle interieurstyling. In de NINA Masterclass namen ze samen met èggo-keukenexpert Richard de keuken onder de loep.

Hoe begin je aan een make-over van de keuken?

Erika: “Wie gaat bouwen of verbouwen, moet zichzelf eerst een paar vragen stellen. Zeker bij een keuken is het extra belangrijk om het ontwerp af te stemmen op je levensstijl. Kook je vaak? Ontvang je graag mensen thuis voor een etentje? Wonen de kinderen nog thuis en zo ja, hoeveel? Is een kookeiland een absolute must of hou je van een XXL-keukentafel? Wanneer wij brainstormen met klanten, proberen we nooit onze stempel te drukken. Hoe de klant achter de potten staat, da’s het belangrijkste. We proberen wel hen out-of-the-box te doen denken.”

Is er iets wat absoluut niet mag ontbreken?

Hadewig: “Praktisch gezien is vooral de gouden driehoek belangrijk: koken (op het vuur), spoelen (spoelbak) en koelen (koelkast/diepvries). Zorg ervoor dat die drie functies zich in een driehoek bevinden, niet te ver van elkaar, dan kan je elke zone makkelijk bereiken.”

Hadewig: “Kijk vooral naar je eigen stijl. Witte keukens zijn zogezegd tijdloos, maar als wit je kleur niet is, raak je er al snel op uitgekeken. Ook hippe trendkleuren zijn niet altijd een goed idee, want die zijn ook even snel weer passé.”

Sober of kleurrijk: een vrij bepalende keuze, niet?

Erika: “Absoluut. Roze is momenteel erg populair, maar dat verandert binnenkort wellicht weer. Ik ben zelf redelijk expressief, mijn eigen keuken is bijvoorbeeld in drie tinten groen geschilderd. Momenteel worden er heel wat verrassende kleurencombinaties gemaakt. We hebben nood aan een nieuwe wind, ook in ons interieur. Het mag allemaal wat vrolijker. Ik adviseer klanten altijd om even na te denken: naar welke kleur grijp je al je hele leven terug? Waar krijg je het echt warm van? Een keuken moet persoonlijk aanvoelen, en kleur is daar een bepalende factor in.”

Hadewig: “Je hoeft ook geen definitieve keuze te maken. Tegenwoordig kan je heel makkelijk je keuken een heel andere look te geven zonder de hele boel te verbouwen. Een volledig witte keuken kan er met andere kastdeuren meteen anders uitzien.”

Zijn er, naast de roze hype, nog populaire trends?

Hadewig: “Hout blijft een geliefd materiaal. En ronde, organische vormen zien we heel vaak terugkomen, niet alleen in de keuken. Een sofa met vloeiend design, ronde matten en tapijten, ronde tafels en stoelen …”

Erika: “Die ronde vorm is ook voor keukeneilanden populair. Verder doet terrazzo het nog altijd goed, als tegel of als werkblad. Persoonlijk ben ik fan van werkbladen samengesteld uit verschillende kleine tegeltjes, maar daar zijn keukenbouwers niet altijd voor te vinden.” (lacht)

Na de basis komt de inrichting. Hoe zorg je ervoor dat het geheel geen rommeltje wordt?

Hadewig: “Zorg ervoor dat alles een plekje heeft: genoeg opbergruimte is belangrijk, in de keuken en in de rest van het huis. Op legplanken of in nisjes kan je wel wat mooie deco kwijt, maar de leefruimte mag niet vol liggen met allerlei prullaria. Benut ook je volledige ruimte. XL-kasten zijn daarom ontzettend handig: ze zijn hoog én diep. En als je je werkblad wat verhoogt, kan je je kasten nog ruimer maken.”

Erika: “We krijgen van klanten vaak te horen dat ze het moeilijk vinden om van hun interieur een samenhangend geheel te maken. Dan wordt het al snel chaos. Wil je je keramiek uitstallen? Kies dan voor één stijl. Ik werk graag in drietallen: drie vaasjes, drie kandelaars, drie geurkaarsen van verschillende grootte … Twee is te perfect, drie is harmonisch.”

Zijn er DIY-tips die je, ook zonder grove verbouwing, subtiel kan toepassen voor een groots effect?

Erika: “Nieuwe handvaten op de keukenkasten geven je keuken meteen een heel andere look. De kookzone kan je in een nieuw jasje steken met nieuwe tegels aan de wand. Of vervang je lamp aan het plafond door een opvallend exemplaar en verf één van de muren in een opvallende kleur.”

Waar halen jullie interieurinspiratie vandaan?

Erika: “We zijn in België ontzettend verwend als het op design en interieur aankomt. In heel wat prachtige keuken- en interieurshowrooms mag je rekenen op echt vakmanschap. èggo is er daar één van: ze hebben heel veel keuze, volgen de trends en vullen hun eigen ontwerpen aan met maatwerk. Maar ik kijk ook graag buiten rond: de kleuren van de natuur inspireren me heel vaak.”

