Ook beroemdheden vallen massaal voor pottenbakken (+ 5 Belgische adresjes waar jij de skill ook leert)

Pottenbakken zit weer in de lift. Ook internationale beroemdheden als Seth Rogen en Serena Williams en een aantal Belgische ontwerpers pikten de hobby al op, en dat belooft de populariteit alleen maar nog te boosten. Kriebelt het? We tippen vijf scholen waar je zelf de handen kan vuilmaken — als ze nog plaats hebben tenminste.

Keramiek wordt al lang niet meer beschouwd als een lelijke klomp klei uit de jaren stilletjes. Pottenbakken wint aan populariteit en dat heeft ook te maken met de lijst van celebrity's die de hobby al oppikten. Zo deelde tennisster Serena Williams op haar Instagramaccount onlangs dat ze “echt into aardewerk is”. Acteur Seth Rogen was tijdens de lockdown zo enthousiast over pottenbakken dat hij zijn garage omtoverde tot zijn persoonlijk atelier. En co-sterren uit de film ‘Once Upon a Time in... Hollywood’ Brad Pitt en Leonardo DiCaprio maakten naar verluidt de handen vuil in Pitts beeldhouwstudio. De acteurs hebben sinds de film een echte bromance rond keramiek.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Serena Williams (@serenawilliams) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Seth (@sethrogen) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Naast verschillende beroemdheden gaan ook Belgische modeontwerpers met keramiek aan de slag. Zo lanceerde Dirk Van Saene, gekend van de Antwerpse Zes, vorig jaar zijn eerste solotentoonstelling ‘Stories of hope and despair’ waarin hij keramiek, kleding en meubilair combineert. Hij gebruikte vintage meubels als piëdestal en sommige beelden kregen ook outfits.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 🅱🅴🅽🅸🅽🅼🅰🅳🆁🅸🅳 (@beninmadrid) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Antwerpse Annick Vandecappelle ruilde haar job als ontwerpster zelfs in voor de wereld van het aardewerk. Sinds vorig jaar uit ze als keramiste haar passie voor mode niet meer in kleding, maar in sculpturen.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Annick Vandecappelle (@annickvandecappelle) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De trend waait dus duidelijk over naar Vlaanderen. Keramieklessen en workshops zitten propvol of hebben zelfs wachtlijsten. Onze redactrice Liesbeth wist toch een plekje te bemachtigen bij het atelier Sukoon in Antwerpen. “Ik vind het heerlijk om de gedachtenmolen in mijn hoofd even stil te zetten en bezig te zijn met mijn handen”, zegt ze. “De ene les ben ik meer relaxed dan de andere. Bij duimpotjes (kommetjes en tassen die je maakt met je duimen, red.) kun je niet veel misdoen, maar werken aan het wiel vraagt meer concentratie en techniek. Daar komt soms de nodige frustratie bij kijken. (lacht) Over het algemeen stap ik wel altijd zen buiten. Dat je achteraf nog iets moois mee kan nemen naar huis, is de kers op de taart.”

Heb je zin om zelf met je vingers in de klei te ploeteren? Wij sommen vijf adresjes op waar je zelf kan pottenbakken.

1. Atelier-K in Antwerpen

Keramiste Katja Van Breedam geeft in haar studio Atelier-K workshops en cursussen voor volwassenen. Tijdens een workshop van drie uur krijg je opbouwtechnieken aangeleerd en kan je zelf aan de slag met een homp klei. Een workshop kost tussen 70 en 110 euro, afhankelijk van wat je wil maken. Een minicursus van vijf avonden kost 265 euro en voor een jaarcursus betaal je per les 30 euro.



Adres: Terlindenhofstraat 182, 2170 Antwerpen

Meer info: atelier-k.be

2. Christiane Zeghers Keramiek Atelier in Leuven

Zowel beginners als gevorderden, volwassen als kinderen zijn welkom bij Christiane Zeghers in Leuven. Tijdens het open atelier krijg je individuele begeleiding om je boetseerskills op gang te helpen. Per sessie betaal je 50 euro, exclusief bakkosten. Het atelier organiseert ook workshops op maat: van een leuke teambuilding tot een kinderfeestje. Voor een workshop waar ruimte is voor acht personen per groep, betaal je 300 euro.



Adres: Andreas Vesaliusstraat 47A/49, 3000 Leuven

Meer info: keramiekcz.be

3. Atelier Aimée in Gent & Evergem

Je kan bij Atelier Aimée terecht voor workshops, duo-dagen, initiaties, intensieve meerdaagsen, korte en wekelijkse cursussen, masterclasses, glazuurcursussen en open ateliers. Een uitgebreid aanbod voor alle liefhebbers van klei. Zo betaal je voor een trimester waarbij je wekelijks drie uur les krijgt, tussen 280 en 350 euro.



Adres in Gent: Schoolstraat 12, 9040 Gent

Adres in Evergem: Belzeelsestraat 18, 9940 Evergem

Meer info: atelieraimee.be

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Atelier Aimée (@atelier_aimee) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. ’t Werkhuis in Zaventem

Nog op zoek naar een leuke zomeractiviteit? ’t Werkhuis in Zaventem biedt in augustus driedaagse cursussen aan voor volwassen en kinderen, zowel beginners als gevorderden. De gevorderde driedaagse kost 300 euro, een cursus van drie avonden voor beginners kost 150 euro en kinderen tussen zes en twaalf jaar betalen voor een driedaagse 200 euro. Het aantal is beperkt, dus je zult snel moeten toehappen.



Adres: Leuvensesteenweg 638, 1930 Zaventem

Meer info: twerkhuis.be

5. Sukoon in Antwerpen

De Belgische keramiste Charlotte Abeloos geeft bij Sukoon workshops voor volwassenen en kinderen. Naast leren draaien aan het wiel en boetseren met klei, biedt de studio ook schilderlessen aan om jouw creatie naar the next level te brengen. De ‘Painting on clay’-cursus van twee dagen kost 185 euro. Een weekcursus van vijf dagen kost 365 euro en voor de kinderen zijn er cursussen van twee dagen die 200 euro kosten.



Adres: Oudeleeuwenrui 34a, 2000 Antwerpen

Meer info: sukoon.studio

Lees ook: