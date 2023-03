Ook Bella Hadid stopt met drinken. Dit zijn de gevolgen van alcohol op elk lichaamsdeel: “Het bevat véél calorieën”

Sorry, mannen: jullie stropdas is vanaf nu ook een geliefd accessoire voor vrouwen

Mogen we het de opvallendste trend noemen van de voorbije modeweken? Op meerder catwalks verschenen niet de mannen, maar de vrouwen er met een stropdas rond de nek. En ook op straat begint de trend vele liefhebbers te krijgen. Sorry, mannen: jullie dassencollectie is er dit jaar om te delen.