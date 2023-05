Ook al heb je tien jaar dezelfde kledingmaat, tóch is de kans groot dat je verdikt bent

Ooit al in het pashokje gestaan en gedacht: “O yes! Ik heb nog steeds dezelfde maat als vijf jaar geleden”? Alvast sorry, maar dat wil wellicht niet zeggen dat je immuun bent voor calorieën. Al dertig jaar lang zorgt vanity sizing ervoor dat we grotere kledingstukken kopen dan we denken. Zo is een maatje 36 van nu even groot als een maatje 38 van enkele jaren terug.

Het is een wereldwijd fenomeen. Modefabrikanten doen dit om hun klanten een goed gevoel te geven over zichzelf. Dat lijkt een nobel doel, maar volgens diëtiste Sanne Mouha houdt het fenomeen gezondheidsrisico’s in op lange termijn. “Je merkt het wanneer je verdikt bent, maar door vanity sizing lijkt het alsof dat tussen je oren zit en doe je er niets aan. Zo maakt het ons onbewust dikker.”

Vanity sizing is gevaarlijk, ook voor mensen met een kleine maat

Uit een onderzoek van Sciensano blijkt dat de helft van de Belgen met overgewicht kampt. In een maatschappij die volledig op looks draait, is dat een zware pil om te slikken volgens Sanne. “Er bestaat nog altijd een schoonheidsideaal dat gelinkt wordt aan een maatje 36", vertelt ze. “Heel wat mensen proberen daaraan te voldoen of zo slank mogelijk te blijven. Als je toch bijkomt, heeft dat een negatieve invloed op je eigenwaarde.”

Quote Voor en zonder je het weet, ben je 20 kilo aangekomen. Sanne Mouha, Diëtiste

Vanity sizing doet die ‘psychologische last’ verdwijnen en zorgt zo op korte termijn voor meer zelfvertrouwen. “Toch kan de marketingtruc gevaarlijk zijn”, zegt Sanne. “Stel dat je tegenover vorig jaar vijf kilo bent bijgekomen. Je gaat naar de winkel voor een nieuwe broek en daar merk je dat je nog steeds in dezelfde maat past. ‘O, ik ben helemaal niet verdikt! Misschien is mijn broek gewoon gekrompen in de was?’, denk je dan.”

Volledig scherm © Getty Images

“Die vijf kilo is nog niet zo erg, maar meestal doet een jaar later zich exact hetzelfde voor. Een jaar later nog eens en het volgende jaar opnieuw. Ondertussen ben je dan al 20 kilo aangekomen, zonder dat je het beseft”, aldus Sanne.

Quote Voor mensen met een kleine maat heeft het negatieve gevolgen. Zij denken: ‘Oei, mijn lichaam is niet normaal’. Sanne Mouha, Diëtiste

Vanity sizing is dus een vergiftigd geschenk. Je voelt je goed, omdat je denkt dat je gewicht stabiel blijft, terwijl je in werkelijkheid al jaren kilo’s vangt. Voor mensen met een kleine maat is het nog erger, volgens Sanne: “De ‘petite’ mensen onder ons zullen al naar een kindermaat moeten grijpen. Dat heeft dan weer negatieve gevolgen voor hun zelfbeeld. Ze denken dan ‘oei, mijn lichaam is niet normaal’ en willen snel veel bijkomen. Dat is allesbehalve gezond.”

Om af te sluiten geeft de diëtiste nog een belangrijke tip. “Blijf alert voor lichaamsveranderingen en wees er realistisch in. Als je denkt dat je bent aangekomen, is dat vaak echt zo. Dat is niet meteen reden tot paniek. Accepteer het gewoon en blijf voldoende bewegen", aldus Sanne.

Lees ook: