Ooit was het kitsch, nu is ‘de rosette’ een heuse modetrend. “Hoe groter, hoe rijker je was”

Van Harry Styles tot Rihanna en Carrie Bradshaw in ‘And Just Like That...’: de rosette zie je overal. Het heeft zijn kitscherige imago van zich afgeschud en beleeft deze zomer een revival, zegt ook onze moderedacteur David Devriendt. Hij overloopt de geschiedenis van het opvallende accessoire én vertelt hoe jij het kunt dragen. “Je valt op zonder dat je moeite moet doen.”

Het accessoire du moment, de rosette, gaat eigenlijk al járen mee. “Rosette is Latijns voor ‘kleine roos’ en werd van de 15de tot de 17de eeuw vooral gezien als een statussymbool”, vertelt onze modejournalist David Devriendt. “Hoe groter de rosette, hoe rijker je was of overkwam. Het werd toen gedragen door zowel vrouwen als mannen en is sindsdien eigenlijk nooit meer weggegaan.”

Volledig scherm Links: kunstenares Frida Kahlo en rechts: Audrey Hepburn in de film 'My Fair Lady'. © Bettmann Archive / FilmPublicityArchive/United Arch

Van Frida Kahlo tot Audrey Hepburn in de iconische film ‘My Fair Lady’ uit 1964 of Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’: ze droegen hem allemaal. De rosette gaat al zo lang mee, waardoor het nostalgie uitademt én het om de zoveel tijd weer in de mode komt, zegt Devriendt. Ook nu. “Niet voor niets zien we Sarah Jessica Parker opnieuw grote bloemen dragen in de vervolgserie ‘And Just Like That...’”

Waarom duikt de rosette nu weer op? “Het is vrouwelijk én romantisch”

Nu lijkt de tijd rijp voor de zoveelste comeback van de rosette. Devriendt legt uit hoe dat komt: “Bloemen staan voor schoonheid, vruchtbaarheid, romantiek. En tegenwoordig hebben modetrends weer een vrouwelijk en romantisch kantje. Denk aan de ballerina en bloemenprints, maar ook kleding met kant en rushes zijn nu weer in.”

Volledig scherm Links: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in 'Sex and the City'. Links: Sarah Jessica Parker als Carrie in 'And Just Like That...' © Getty Images/HBO

“Tegelijk straalt de rosette een bepaalde boodschap uit: bloemen zijn vergankelijk, dus pluk de dag. Geniet meer van het moment. En dat past perfect bij onze huidige mentaliteit, die vooral na de coronapandemie gegroeid is.”

Verschillende luxemerken hebben die boodschap goed begrepen. Devriendt: “Je zag de rosette op de catwalk bij Blumarine, Carolina Herrera, Armani, Prada en Chanel. Bij die laatste is de cameliaroos zelfs de lievelingsbloem en handelsmerk van het label.”

Volledig scherm V.l.n.r. op de catwalk van Blumarine, Chanel en Carolina Herrera. © Estrop/Victor Virgile/Getty Images / Gamma-Rapho via Getty Images / Gamma-Rapho via Getty Images

“Ook bij betaalbare modeketens als Mango, Zara, NA-KD en & Other Stories vind je hem, en er zijn een heleboel Belgische merken als Bernadette, Essentiel en Les Jumelles die de rosette verkopen.”

Volledig scherm V.l.n.r. topje & Other Stories voor 99 euro, rokje van Mango voor 59, 99 euro en diadeem met bloemen van Zara voor 45, 95 euro. © & Other Stories/ Mango / Zara

Zo draag je de rosette: “Iederéén komt ermee weg”

Dat zorgt ervoor dat de rosette nu overal te zien is. Je kon hem spotten op het Met Gala, het belangrijkste mode-event van het jaar, en ook beroemdheden zijn er zot van. Harry Styles draagt het, net als Eddie Redmayne, Zendaya, Halle Berry, Rihanna en Lily Rose Depp.

Volledig scherm V.l.n.r. Rihanna, Lily-Rose Depp en Eddie Redmayne. © James Devaney/Stefano Spaziani/Archivio Spaziani/Amy SussmanGC Images / Mondadori Portfolio via Getty Im / Getty Images

“De rosette springt in het oog maar is tegelijk tijdloos. Je valt op zonder dat je al te veel moeite moet doen. Het is dus een klassieker, die zowel fun als fleurig kan zijn”, zegt Devriendt. “Het leuke is dat het accessoire uniseks is en dus zowel bij mannen als vrouwen past. Iederéén komt ermee weg.”

Volledig scherm V.l.n.r. Halle Berry, Harry Styles en Zendaya. © Jeff Kravitz/Samir Hussein/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/WireImage

Je kan er een casual outfit zoals een T-shirt en jeans mee opsmukken. Met een jurk of kostuum is het erg fancy. Modejournalist David Devriendt

“Hou wel in het achterhoofd dat je outfit meteen iets chiquer oogt.” Kies dus zelf of je het wil proberen tijdens een avondje op café of een dag op kantoor, maar bij feestelijke aangelegenheden is het sowieso een schot in de roos. “Je kan een oude outfit pimpen met een rosette, of je kan er een casual outfit zoals een T-shirt en jeans mee opsmukken. Met een jurk of kostuum is het erg fancy.”

De opties zijn eindeloos, zegt Devriendt nog. “Je kan het dragen als broche, vastgepind op de borst, maar evengoed als een diadeem, een armband of een choker rond de nek. Hou het minimalistisch met een fijne ketting, of ga voor een maximalistische look met grote bloem op een topje. Experimenteer en ga op zoek naar de stylingmanier die jij het leukste vindt.”

