Onzichtbaar arm: deze Vlaamse vrouwen doorbreken het grootste taboe Hilde Van Malderen

14 oktober 2018

16u16 0 Nina De Vlaming praat niet graag over geld. Al zeker niet als hij er een tekort aan heeft. Vooral alleenstaande mama’s en zelfstandige ondernemers lopen een groter risico om in de problemen te komen. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen de armoede op 17 oktober doen drie vrouwen moedig het relaas van hun financiële zorgen.

Darline Bogaert (42) raakte in moeilijkheden na een scheiding

"Nog voor ik bij mijn man wegging, begonnen de financiële zorgen al in mijn hoofd. Ik zat voortdurend te rekenen omdat ik een huis moest vinden, meubels kopen. Dat was paniek, want ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Vermoedelijk zitten veel vrouwen en ook mannen in die situatie. Je wordt opgegeten vanbinnen, maar je kan het financieel niet aan om te vertrekken. Mijn mama heeft me toen geholpen, ik weet niet hoe ik het anders geklaard had.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN