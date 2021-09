Onze redactrice verkent alle hotspots in Dendermonde: “Op deze plek wil je uren blijven zitten”

Sommige plekken blijven onder de radar. Onterecht, want niets zo relax als een dagje spenderen in een stad op mensenmaat. Uitgebreid ontbijten, een koffietje meepikken, nog een jazzconcertje of liever een cinema-avond? Onze redactrice voelde zich meer dan welkom in Dendermonde, de stad waar NINA dit weekend neerstrijkt voor NINA & The City.

Ontbijt, koffie en lunch

Op sommige plekken zou je uren willen blijven zitten. En bij Bar Buur kan dat gelukkig. Te vinden naast het iconische kapsalon Bobhead en dat is geen toeval. Want Sofie, madame Bobhead, heeft fans van heinde en verre. Dus opende ze haar eigen hippe koffieplek om hen in stijl te ontvangen. Ontbijten, een koffietje drinken of gezond lunchen, het kan hier allemaal. Dochterlief fungeert als rechterhand en je doet je te goed aan verse smoothies, koffies in alle geuren en smaken. Of toch liever een pokébowl?

barbuur.be - bobhead.be

Volledig scherm © Bar Buur

Jardins d’Amis

Wie groene vingers heeft of ambieert, zakt best niet alleen dit weekend maar ook op 26 september af naar Dendermonde voor het unieke Jardin d’Amis. Kruidentuinen, rozentuinen, historische tuinen, parken, ze zetten allemaal hun deuren open. Nu eens krijg je wat muziek geserveerd, een andere keer bewonder je een kunstwerk of leest een auteur voor uit eigen werk.

toerismedendermonde.be

Fancy diner

Wat nazomerzon meepikken op het terras met zicht op de Dender of dineren in een van de elegante kamers van dit geklasseerde herenhuis in het hart van de stad ... Laat het duidelijk zijn, restaurant Kokarde is een plek met standing. Met perfect gedresseerde bordjes die al je zintuigen beroeren.

kokarde.be



Volledig scherm Kokarde. © rr

Nostalgisch filmplezier

Al in 1918 konden Dendermondse cinefielen in deze Cinema Albert een film meepikken. Stond er geen film geprogrammeerd, dan ruimden de stoelen plaats voor het vee. Vandaag is Cinema Albert met zijn twee zalen een van de kleinste en oudste bioscopen in België. Het pand onderging in 2016 een complete make-over en zit terug strak in het vel. De kleinzoon van de toenmalige eigenaar zet het levenswerk van zijn grootvader ijverig verder.

cinema-albert.be

Volledig scherm Cinema Albert. © rr

Volledig scherm Cinema Albert. © rr

Swingend nightlife

Het bastion van de traditionele jazz. Dat wil de Honky Tonk Jazz Club zijn. Al meer dan een halve eeuw een referentie voor jazz en roots georiënteerde muziek met concerten van binnenlandse en buitenlandse artiesten. De club huist in een stadsbunker, een origineel kader met uitzonderlijke akoestiek, en wie een van die legendarische optreden wil meebeleven, moet snel zijn. Want concerten in ‘den bunker’ zijn steevast snel uitverkocht.

honkytonk.be

Volledig scherm © ThinkStock

Goed slapen

Een nachtje blijven maakt zo’n verschil. Je hoeft je niet te haasten en ’s anderdaags wacht er een zalig ontbijt. What’s not to like? Vlak bij de Grote Markt ligt Domus Portus te blinken, ooit een hoedenwinkel, nu goed voor drie karakterkamers. Telkens inclusief bad op pootjes.

domusportus.be

Volledig scherm Domus Portus. © rv

