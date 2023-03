Onze prinses werd gespot met tasje van upcoming Vlaams merk. “We kregen een bedankingsbrief van het hof”

Koningin Mathilde (50) en kroonprinses Elisabeth (21) hebben hun driedaags werkbezoek aan Egypte afgerond. Beide dames vielen op door hun stijlvolle outfits. Zo verscheen onze prinses met een tas van het Belgisch handtassenlabel Kaai in de hand. Spoiler: die is ietsje goedkoper dan een designertas. Oprichter Ine Verhaert legt uit hoe dat in zijn werk ging. “Nooit durven dromen.”

In de hoofdstad Caïro openden Mathilde en kroonprinses Elisabeth een tentoonstelling over koningin Elisabeth, de echtgenote van Albert I. Daarvoor waren ze piekfijn uitgedost: Mathilde droeg volgens de website ‘Garderobe Royale’ een witte jurk van modehuis Natan, Elisabeth koos dan weer voor een felroze ensemble.

Doorheen de werkreis koos de koningin voor klassiekers als Scapa en Natan, en dochterlief deed het misschien iets hipper met merken als Armani of Veja, een sneakermerk. Maar wat vooral opviel: de tas van Belgische makelij die rond de arm van de prinses bengelde.

Een echte verrassing

Die is van het merkje Kaai, opgericht in 2017 door twee Antwerpse vrouwen, Ine Verhaert en Helga Meersmans. Ze ontwerpen tassen die geschikt zijn voor work-life en die boodschap heeft onze prinses goed begrepen, door de nieuwe Mini Arch die uit de lente-zomer 23 collectie te kiezen bij haar werkbezoek.

Quote We stuurden het tasje op naar het Konings­huis, maar dit hadden we nooit durven dromen. Mede-oprichter Ine Verhaert

“We waren niet op de hoogte dat de kroonprinses ons tasje zou dragen. Het was voor ons ook een verrassing”, vertelt mede-oprichter Ine Verhaert ons. “Natuurlijk zijn we fier. Naar aanleiding de vijftigste verjaardag van Koningin Mathilde hadden we de handtas opgestuurd. De eerste keer dat we zoiets deden, trouwens. We schreven op een kaartje dat de tas zowel voor haar als voor haar dochter bedoeld is. We wilden vooral dat het Koningshuis nog meer Belgische merken zou dragen, ze zijn tenslotte de beste ambassadeurs voor de Belgische mode.”

Enkele weken later kregen de dames van Kaai een bedankingsbrief van het hof, met name van de secretaris van hare majesteit de Koningin. “Maar we hadden nooit durven dromen dat kroonprinses Elisabeth op haar eerste internationale werkreis met deze tas gespot zou worden.”

Volledig scherm © rv

En hoe ze de look vonden? Geslaagd, Klint het. “Door de felroze outfit viel het het crèmekleurige tasje nog meer op. Onze prinses kiest duidelijk voor haar eigen stijl waardoor ze internationaal naar voor wordt geschoven als een stijlicoon. Dat zal de visibiliteit van ons merk nog meer vergroten: wie weet pikt het Nederlandse Koningshuis het ook wel op en zien we Kroonprinses Amalia binnenkort met een kaai tasje verschijnen?”

Wat is het effect?

Celebs of royals die opduiken in een (on)bekend merk: het is de natte droom van elk merk. Zeker als je weet dat het vaak een voorbode is van succes. Zo droeg actrice Lily Collins een Essentiel Antwerp sweater in ‘Emily in Paris’ en was die niet veel later helemaal uitverkocht.

Als we naar royals kijken, zien we dat wanneer Kate Middleton opduikt in merken als Zara die stuks ook de deur uitvliegen. Bij Kaai zorgde de verschijning van Elisabeth voorlopig nog niet voor een totale uitverkoop. “De foto’s zijn die dag sterk verspreid en gedeeld op social media”, zegt Verhaert nog. “We krijgen heel wat telefoontjes van media en klanten, maar het is niet zo dat het tasje op een dag uitverkocht was. We merken wel meer interesse in het model en het merk in het algemeen.”

Je kunt hetzelfde exemplaar als onze kroonprinses nog steeds online vinden. Prijskaartje? 350 euro.

