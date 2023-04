Onze mode-expert voorspelt: deze zomer zullen we allemaal weer deze (gekke?) schoen willen dragen

Net na het grootste festival Coachella lijkt het beslist: de cowboyboot is de nieuwe it-schoen van het moment. Zeker deze zomer zullen we ’m allemaal zullen willen dragen, zegt onze mode-expert David Devriendt. Ja, zelfs jij die hem kitsch vond. Maar hoe style je de opvallende schoen? “Dit is het geheim achter het grote succes van deze boots.”

De cowboyboots: initieel gedragen door de cowboys en cowgirls in het Wilde Westen op een ranch (lees: boerderij), tegenwoordig een heus fashionitem. Nu ook buiten de festivalweide. Van zangers Drake en Lil Nas X tot zangeres Dua Lipa, actrice Sydney Sweeney en Miley Cyrus: zelfs de grote sterren zijn fan.

Mede dankzij de coastal cowgirl-trend op sociale media. Simpelweg: je kleden in de western stijl. De hashtag #coastalcowgirl heeft al zo’n 63 miljoen views op de video-app TikTok. Op z'n minst populair dus.

En liefde voor de cowboyboots is er ook bij fashionista’s en modegoeroes in ons land. Vooral het trendy festival WECANDANCE zette sinds 2018 met hun ‘acid cowboy’-thema de schoenen op de kaart.

En nu zijn ze dus helemaal terug van weggeweest. Zo stoefte Vlaamse influencer Trix Eden Breuls bij haar 103.000 volgers onlangs nog met haar eerste paar. Maar hoe style je dit vrij gewaagd schoeisel zonder er goedkoop of gek uit te zien? Mode-expert David Devriendt geeft tips.

Waarom stijgt deze kitscherige schoen nu weer zo in populariteit?

“De cowboyboot is een klassieker die erg populair was in de seventies en al een revival doormaakte in de jaren 90. Nu komt hij opnieuw op”, vertelt modejournalist David Devriendt. “Vooral door festivals als Glastonbury, Coachella en Tomorrowland. Die festivals vinden plaats op een grasweide of woestijnzand, dan zijn deze boots erg handig en volledig op hun plaats.”

“Tijdens de coronaperiode zijn we teruggeschakeld naar een simpeler en authentieker leven. Een cowboy is heel erg in touch met de natuur en zijn omgeving, een levensstijl die wij tijdens de lockdowns ontdekten en nu willen blijven vasthouden. Sinds we festivals massaal weer mogen bijwonen, maken de cowboyboots een heuse comeback.”

Quote Onze liefde voor vintage­shop­pen, iets wat jongeren vandaag de dag gretig doen, voedt deze trend. modejournalist David Devriendt

“De opkomst van de ‘ranchcore’ oftewel ‘cowboycore’ speelt hierin mee. Van een cowboyhoed tot de leren jas met fransjes onderaan de mouwen, maar even goed ook de zware denim, leren riemen en de bandana's zijn allemaal weer in.” En dat zal ook even zo blijven, aldus de mode-expert.

“Onze liefde voor vintageshoppen, iets wat jongeren vandaag de dag gretig doen, voedt eveneens deze trend”, zegt hij. “Grote merken als Celine, Dries Van Noten en Molly Goddard weten dat, en verwerken daarom de cowboyboot terug in hun collecties.” Eigenlijk zijn de cowboyboots niet zo zeer een trend, maar een schoencategorie en zelfs een soortnaam op zich geworden, vertelt Devriendt.

Zo style je het. “Iedereen kan het dragen, chic of casual”

De cowboyboot komt in talloze designs en allerlei trendkleuren. Van zwart, wit en knalblauw tot een typische cowboyprint of eentje met bloemen. Maar ook nauw aansluitend of los, met een strak futuristisch silhouet of juist meer rustiek en met zichtbare sokken. Je hebt zelfs cowboy-lieslaarzen, die heel je benen Kim Kardashian-gewijs inpakken.

Quote Combineer het met een top met pailletten voor de stijl van Dua Lipa. Mode-expert David Devriendt

En de schoen kan gedragen worden door iedereen. Ze stylen kan dus op miljoenen verschillende manieren, zowel chic als casual, tipt Devriendt. Dat is hét geheim achter het grote succes van deze laarzen. “Het is zo’n veelzijdige schoen”, aldus de mode-expert.

“Als je een klassieke look wil, draag je hem onder een fijne bloemenjurk, very boho à la Kate Moss. En of dat nu een straplessjurk of eentje met mouwen is, maakt niet uit. Hetzelfde voor de zoomlengte, de boots staan zowel mooi onder een minirok en maxi-jurk.”

Cowboyboots en denim zijn een killer-combinatie. Voor een mooi contrast is iets in zijde of satijn leuk, tipt Devriendt. “De laarzen passen perfect op een broek. Ga voor een typische cowgirllook met een skinny jeans zoals Celine dat voordoet. Al kan het onder een bootcut even goed. Combineer het met een top met pailletten voor de stijl van Dua Lipa.”

“Heel erg jaren 80 is het dan weer om je pantalon in de boots proppen. Op een legging met croptop of met een trenchcoat zijn de botten ook een goede keuze. Je kunt met lagen werken en bovenop je jeans en cowboyboots nog een jurk dragen, zoals afgekeken van Brits modeontwerper Molly Goddard. Lekker gewaagd.”

“Een cowboyboot is gewoon erg speels. Kies dus een paar dat het best bij jou en je benen past. Dan kan je beginnen te experimenteren met al deze verschillende soorten looks.”

