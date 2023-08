Onze journaliste heeft elke week migraine. Komt dat door haar grote borsten?

Kloppende pijn, lichtflitsen voor je ogen, verschrikkelijke misselijkheid: migraine is een kwelling, en meer vrouwen hebben er last van dan mannen. Hoe komt dat? Onze journaliste heeft zelf al tien jaar migraine — ligt het aan haar grote cupmaat, die haar wel vaker last bezorgt? Ze vraagt het aan een neuroloog en osteopaat. “Migraine gaat in 75 procent van de gevallen gepaard met nekpijn.”