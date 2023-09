Onze experte tipt 8 trends in kantoormode deze herfst. “Dit is hét accessoire van het seizoen”

1 op de 10 Vlamingen houdt er van: dit is ‘de oester van de seks’. “Kan explosief genot opleveren”

“Het is de oester van ons seksleven. Wie het lust, zegt: dit is het summum.” Een rondvraag bij 40.000 Vlamingen toont dat velen stiekem verlangen naar anale seks. Terecht, zeggen seksuologen Chloé De Bie en Michelle Hufkens, want dat is een erg erogene zone. En je orgasme is intenser. Met hun tips kan je eraan beginnen én je genot finetunen. “Dit glijmiddel helpt je te ontspannen.”