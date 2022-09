“Onze borsten zullen nooit meer dezelfde zijn.” 3 ‘gewone’ vrouwen ontwerpen nieuw lintje voor Pink Ribbon

Het iconische roze lintje van Pink Ribbon is al jaren een teken van solidariteit met alle vrouwen die strijden tegen borstkanker. Dat lintje zit weer in een heel nieuw jasje, bedacht door Kim, Ann en Nathalie: zij kregen zelf ook de diagnose en moesten hun nieuwe borsten leren omarmen. Het is die zoektocht die hun bijzondere ontwerp inspireerde. “Het kost tijd om dat nieuwe lichaam te accepteren.”

Het is al het achtste roze lintje dat Pink Ribbon uitbrengt. De voorbije jaren ging de eer om het iconische symbool nieuw leven in te blazen, telkens naar een stylist of kunstenaar. Zoals vorig jaar, naar prinses Delphine van Saksen-Coburg die voor een lintje met extra veel ‘love’ koos. Dit keer, omdat Pink Ribbon haar vijftienjarige jubileum viert, kiest de organisatie voor een heel nieuwe weg: alle vrouwen die de diagnose borstkanker kregen, konden een voorstel voor een nieuw ontwerp insturen.

Begin dit jaar stuurde Pink Ribbon dan ook een oproep uit. “We willen het woord geven aan de mensen die de ziekte hebben ervaren. Man of vrouw. Jong of oud. We zoeken jou als lotgenoot om het lintje vorm te geven.” Al snel stroomden tientallen reacties binnen. “We ontvingen ongeveer zeventig inzendingen”, zegt Hilde Debackere, gedelegeerd bestuurder. “De verhalen die die ontwerpen begeleidden, waren heel aangrijpend. Het idee dat er geen twee identieke borsten zijn en dat álle borsten — ook de gekwetste — normaal zijn, kwam naar voor in drie voorstellen. Die voegden we samen in dit lintje voor 2022.”

Volledig scherm Het nieuwe lintje. © Pink Ribbon

Wat opviel: in hun verhalen gingen de vrouwen de donkere kanten van borstkanker niet uit de weg, zegt Pink Ribbon. Daarom is het thema van de campagne dit jaar ‘het draait niet alleen om roze’: de realiteit is een pak minder rooskleurig dan het roze lintje soms doet uitschijnen. “Boodschappen van hoop en steun zullen altijd een groot deel van onze activiteiten blijven”, zegt Hilde. “Maar we sluiten onze ogen niet voor de harde realiteit van een ziekte die momenteel zo’n 100.000 vrouwen — en mannen — in ons land treft. Door de pen of het penseel aan hen te geven, worden hun beproevingen deel van het lintje.”

Het verhaal van Nathalie, Kim en Ann: “Die nieuwe borsten maken ons niet minder vrouw”

Groter, kleiner, puntiger, ronder, met littekens of zonder: alle borsten zijn mooi, vinden Nathalie Biltresse, Kim Timmermans en Ann Vermeylen, de drie dames die hun idee in het nieuwe lintje vormgegeven zien. “Ik zag de oproep van Pink Ribbon bij mijn dokter”, vertelt Ann. Ze onderging al veertien operaties voor de behandeling van haar tumor en de reconstructie van haar borst. “Zelf draag ik een tas waarop allerlei boezems afgebeeld staan. Maar die zijn intact, terwijl de borsten in mijn ontwerp ups en downs hebben.”

Volledig scherm (v.l.n.r.) Ann, Kim en Nathalie. © Pink Ribbon

Kim ontwierp een lintje samen met haar dochter. “Omdat we ook mijn hele reis samen beleefd hebben. Ik ben me er nu meer dan ooit bewust van dat mijn familie het belangrijkste is. Dat ik moet genieten van wat er is, zelfs al lijkt het zoiets voor de hand liggends.” Zij werkte met een wit lintje, dat een nieuw begin symboliseert: een blanco pagina die ze als ‘nieuwe’ Kim moest beschrijven. Haar borsten in de tekening hebben littekens. “Daar staan we tijdens de behandeling weinig bij stil, maar onze borsten zullen nooit meer dezelfde zijn. Het kost tijd om dat nieuwe lichaam te accepteren. Maar die nieuwe borsten maken ons niet minder vrouw.”

Nathalies intentie was dan weer om taboes te doorbreken met haar lintje. “Ik heb genoeg van alle uitspraken die de kanker bagatelliseren en me aansporen om mijn leven weer ‘op te bouwen’. ‘Echte’ uitspraken en illustraties van borsten die door de ziekte zijn ‘beschadigd’, inspireerden me. Die zijn niet om weg te stoppen. Borstkanker is níét beschamend: al wie het doormaakt, blijft een mooie mens.”

Hoe bemachtig je een lintje?

Vanaf vandaag kan iedereen het nieuwe lintje kopen en dragen (verkooppunten vind je hier). Je betaalt er 4 euro voor, 2,80 euro daarvan gaat naar de projecten waarmee Pink Ribbon patiënten ondersteunt en preventie en opsporing van borstkanker een boost geeft. Alle andere lintjesontwerpen en hun bijbehorende verhalen heeft Pink Ribbon verzameld op online platform ‘Steun een lintje’. Wie wil, kan een of meerdere lintjes steunen met een donatie, die gaat ook naar dezelfde Pink Ribbon-projecten.

