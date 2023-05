Onze beautyredactrice tipt voor elk type mama het juiste cadeau, van ‘belly balm’ tot personaliseerbare lipstick

Geen zin om (wééral) bloemen te kopen met Moederdag? Onze beautyredactrice weet raad. Omdat mama’s in veel gedaantes komen, tipt ze voor elk type gepaste geschenken. Want de schoonmama, de plusmama, de oma of de altijd-alles-op-ordemama’s: je scheert ze best niet over dezelfde kam.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie zelf kinderen heeft beseft pas écht wat moederlief ooit allemaal gedaan en doorstaan heeft. Je eigen mama in de bloemetjes zetten is dus geen overbodige luxe (zeker als ze ook nog eens af en toe de kleinkinderen opvangt). Een parfum dat je aan haar doet denken is altijd attent. Zeker als je weet dat geuren een bijzonder emotionele waarde voor ons hebben. Of kies voor een bodylotion of scrub van haar favoriete geur. Ook scoren.

Volledig scherm © rr

1. By Kilian, Love Don’t be Shy Eau Fraîche, 215 euro (50 ml) bij Senteurs d’Ailleurs.

2. Elie Saab, Elixir, 66 euro (30 ml) bij ICI PARIS XL.

3. Dior, J’adore Les Adorables Shimmering Scrub, 88 euro bij dior.com

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De papier-maché-creaties en macaroniknutselwerkjes heeft ze nooit gekregen, maar dat maak je met een mooi gepersonaliseerd (plus)moederdagcadeautje gegarandeerd helemaal goed. Tegenwoordig zijn er heel veel leuke beautygeschenkjes die je kan laten graveren met haar naam, een leuke quote of insidergrapje.

Volledig scherm © rr

1. Guerlain, Rouge G personaliseerbare lipstick, 75 euro bij guerlain.com.

2. Jo Malone, English Pear & Freesia Cologne, 90 euro (50 ml) en 1 euro voor de gravure bij jomalone.eu.

3. The Coucou Club, Cordless Hair Straightening Brush, 98 euro en 4 euro voor de gravure bij thecoucouclub.com.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Officieel nog geen mama, maar laat dat geen reden zijn om Moederdag onopgemerkt voorbij te laten gaan. Help haar een handje te genieten van de eindeloze me-time die ze nu nog heeft, bijvoorbeeld met een verzorgend gezichtsmasker, een relaxerende olie of een pregnancyproof (geen salicylzuur, fruitzuur of retinol op de ingrediëntenlijst!) bodybutter.

Volledig scherm © rr

1. Talm, Mega Oil, 38 euro bij rheine.be.

2. Naïf, Soothing Belly Balm, 19,99 euro bij naifcare.com.

3. Kiehl’s, Calendula Peatel-Infused Calming Mask, 23 euro bij Inno.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niets of niemand zo efficiënt als de werkende mama. Je doet haar een plezier met multifunctionele producten – een concealer die eveneens de ogen verzorgt, een lipstick die je ook als blush gebruikt – want alles wat de drukke ochtendspits net wat vlotter doet verlopen is welkom. Of kies voor een ontspannende portie aromatherapie onder de douche. In die vijf minuten dat ze daarvoor de tijd heeft.

Volledig scherm © rr

1. Ray, Oolong Tea Shower Oil, 17 euro bij ray.care.

2. HUDA Beauty, Glowish Bright Light Sheer Concealer, 28 euro bij ICI PARIS XL.

3. ILIA, Multi-Stick 2-in-1, 42 euro bij rheine.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een nieuw baby’tje in huis. Dat verandert heel wat. Je nachtrust – hallo blokjes van 3 uur slaap – maar ook je lichaam. Een super-de-luxe oogcrème verzacht het leed van onderbroken nachten (of op z’n minst de sporen daarvan), terwijl een goede shampoo en conditioner de hormonale haaruitval snel een halt toeroepen. Ook een succes: een zalige lichaamsolie (inclusief massage als het even kan) die gespannen schouders wat rust gunt.

Volledig scherm © rr

1. Caudalie, Vinergetic C+, Brightening Eye Cream, 31,70 euro bij de apotheek.

2. Nuxe, Huile Prodigieuse Néroli, 36,90 euro bij de apotheek.

3. Yves Rocher, Anti-Hair Loss Shampoo & Conditioner, 10,90 euro bij yvesrocher.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een toffe werkplek is een productieve werkplek. Ook als die werkplek je eigen woonkamer is. Een frisse geurkaars of zalig ruikende geurstokjes scheppen instant sfeer, en maken het meteen gezellig in huis. Mag het iets duurder zijn? Ga voor een DIY-nagelkit. Ideaal voor tijdens dutjes en dankzij de UV-lamp zijn je nagels meteen droog en dus bestand tegen plotse ‘Mamaaaaa’-momentjes.

Volledig scherm © rr

1. Pink Gellac, Starterspakket, 118 euro bij pinkgellac.com.

2. Rituals, Private Collection Suede Vanilla, 34,90 euro bij Rituals.

3. L:A Bruket, Hinoki Geurstokjes, 60 euro bij Beauty by Kroonen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze heeft ervoor gezorgd dat jij de rest van je dagen kan doorbrengen met de liefde van je leven. Een cadeautje is dus wel op zijn plaats. Vraag inspiratie aan je partner, of kies voor een evergreen: met een verzorgende douche-olie, heerlijk geurende scrub of parfumontdekkingsset kan je niets verkeerd doen.

Volledig scherm © rr

1. Cinq Mondes, Douche- en badolie, 30 euro bij cinqmondes.com.

2. L’Occitane, Shea Rijke Lichaamsscrub, 29 euro bij L’Occitane.

3. Maison Francis Kurkdjian, Elixirs Set, 100 euro bij Senteurs d’Ailleurs.

Lees ook: