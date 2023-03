Onze beautyredactrice tipt 8 simpele trucjes tegen statisch haar, zodat je een coupe à la Taylor Swift vermijdt

Taylor Swift (33) is begonnen aan haar ‘Eras Tour’ in de Verenigde Staten. Na vijf jaar had de zangeres er duidelijk zin in en zong ze de pannen van het dak. Het eerste optreden duurde zelfs drie uur en vijftien minuten. Een van de opvallendste momenten? Toen haar lokken recht kwamen te staan tijdens het dansen (lees: headbangen) op ‘I Knew You Were Trouble’.

Niet gek dat het haar van de Amerikaanse zangeres een eigen willetje krijgt. Dat komt waarschijnlijk door het dansen en het contact met haar glitterstofje, wat zorgt voor wrijving. Of door de vele outfit wissels. Ook als ze haarlak inhad, kan dat meespelen. Daarover straks meer. “Statisch haar ontstaat omdat je lokken elektrisch geladen raken”, vertelt onze beautyredactrice Sophie Vereycken. “Elektrisch geladen deeltjes nestelen zich op het haaroppervlak, je haren raken positief geladen en gaan elkaar afstoten. Met als resultaat: coupe punker.”

Quote Goedkope borstels en kammen zijn gemaakt van plastic en laat plastic nu net statische elektrici­teit vasthouden. Dat wil je liever niet. Sophie Vereycken

In de winter is dat vaak erger, zegt Sophie. “Enerzijds omdat de luchtvochtigheid lager is waardoor er meer elektrisch geladen deeltjes in je haar hangen. Aan de andere kant omdat we zelf voor wrijving zorgen door mutsen en sjaals te dragen die voor wrijving zorgen.”

Wie heeft er het meeste last van?

“Iedereen kan last hebben van statisch haar, maar mensen met dun haar zijn er iets gevoeliger voor”, vertelt Sophie. Het goede nieuws: statisch of pluizig haar is geen haartype. “Het ontstaat door externe factoren, wat wil zeggen dat je er vanaf kan. Het slechte nieuws: dat is niet altijd makkelijk, want je hebt het niet zelf in de hand.”

“Aan het weer kan je bijvoorbeeld zelf niets veranderen. Je kan je haar alleen zo goed mogelijk verzorgen. In sommige gevallen heeft het simpelweg met je haarborstel te maken, en dan is het natuurlijk makkelijk te verhelpen.” Wij sommen zes trucjes op tegen statisch haar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wat helpt zijn producten die je haar verzwaren, zoals een leave-in verzorging. Droog haar is vaker statisch en leave-in conditioners voegen net vocht en verzorgende ingrediënten toe. Bovendien maken ze je haar gladder, glanzender en soepeler, waardoor het minder snel in de knoop raakt”, vertelt Sophie. Je brengt de conditioner gewoon op droog haar aan en hoeft dus niet die verplichte vijf minuten te wachten onder je douchekop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op sociale media ging een tijdje terug het trucje met zilverpapier viraal. En dat lijkt te werken. Neem gewoon een blaadje zilverpapier en wrijf dat over je pluizige haren heen. Je zult zien: meteen gaan die weer plat liggen. “Aluminium is een goede geleider voor elektrische lading”, reageert wetenschapsexpert Martijn Peters. “Het neutraliseert de lading, waardoor je haar tot rust komt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Haarolie geeft je een coupe á la Hollywood: glanzend en vooral zonder pluis. Het zorgt alweer voor extra vocht in je haar en helpt zo ook tegen pluis. Daarom is een haarmasker net zo’n goed idee. Afhankelijk van je haartype, kun je olie gebruiken. “Bij dik, droog of krullend haar kan het gerust iedere dag: olie temt pluis en voedt je lokken van binnenuit. Iemand met steil haar kan olie af en toe gebruiken als een verzorging of na het stylen om weer wat hydratatie en glans toe te voegen”, vertelt Sophie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kam is een grote boosdoener voor statische lokken. “Goedkope borstels en kammen zijn gemaakt van plastic, en laat plastic nu net statische elektriciteit vasthouden. Dat wil je liever niet. Kijk dus naar andere materialen zoals bamboe of hout waarbij je dit probleem niet hebt”, aldus Sophie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit trucje vraagt nuance, want in haarlak zit alcohol wat je haar net gaat uitdrogen. “Als je de ingrediëntenlijst checkt en een verzorgende variant kiest, is het weer wel oké”, zegt Sophie. “In dat geval kan haarlak net een laagje leggen op het haar waardoor het minder snel elektrisch geladen laakt. Maar het staat of valt met de juiste ingrediënten.” Geen alcohol, dus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is vaak hetzelfde liedje: droog je haar zo min mogelijk uit. Door het te wassen verliest je haar vocht. “Door het te wassen verwijder je ook de natuurlijke oliën van je haar, die je haar net ‘beschermen’ tegen statisch geladen deeltjes”, vertelt Sophie. Je kan jouw wasbeurten langzaam afbouwen om een coupe frituurvet te vermijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Denk: krultangen, haardrogers of verhitte borstels. Beautyredactrice Sophie: “Hitte droogt het haar uit waardoor het gevoeliger is voor elektriciteit. Maar als je echt niet zonder steil- of krultang kan, lost een beschermende spray al veel op.”

“Wat je ook kan doen is een steil- of krultang met ionische technologie aanschaffen. Die gaan de elektriciteit neutraliseren. Maar als je maar af en toe last hebt van statisch haar, zou ik geen nieuwe tools gaan kopen. Alleen als het je echt stoort en je er vaak last van hebt, kan het de moeite zijn om er eens naar te kijken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tot slot bestaan er ook anti-frizzdoekjes. “Die moet je gewoon over je haar halen. Zo verwijderen ze de statische deeltjes on the go. Handig voor in de handtas”, sluit Sophie af. Je shopt ze hier.

Lees ook: