Onveilige trap in huis? 5 slimme manieren om hem veiliger te maken

13 maart 2020

Ongetwijfeld ben je thuis ooit al eens van de trap gedonderd. Het is een van de pijnpunten van je woning wat veiligheid betreft en zeker met kleine kinderen of ouderen in huis is het geen slecht idee om je trap zo goed mogelijk af te stemmen op mogelijke risico’s. Met deze simpele ingrepen maak je hem veiliger.

1. Slipgevaar

Een gladde trap is een gevaarlijke trap, zeker als je vaak op sokken loopt of kinderen in huis hebt. Wat maakt een trap glad? Dat kan het materiaal zijn, denk dan aan natuursteen, gevernist hout of metaal. Maar een trap kan ook glad worden door de jaren heen. Een oude houten trap of een trap met tapijt kan zo afgesleten zijn dat de treden geen grip meer bieden.

Zo los je het op:

Voorzie je trap van een antisliplaag. Dat kan met overzettreden die een antislipbekleding hebben en die je vastlijmt op de huidige treden. Je vindt zulke overzettreden in verschillende houtsoorten en kleuren en ze aanbrengen duurt niet langer dan een dag. Een veiligheidsprofiel in aluminium op het randje van elke trede helpt ook.

2. Tocht door het donker

Een slecht verlichte trap vormt een net zo groot risico, zeker als de trappenhal niet in het (dag)licht baadt. Vooral in het geval van een open of zwevende trap, een steile trap of een trap zonder leuning kan de juiste verlichting voor extra veiligheid zorgen.

Zo los je het op:

Met trapverlichting zorg je dat je treden op elk moment van de dag goed verlicht zijn. Ledverlichting is daarvoor het veelzijdigst. Je kan kiezen voor warm of koel licht, ronde of vierkante lichten of supersmalle strips: genoeg mogelijkheden om een optie te vinden die bij jouw interieur past.

3. Houvast

Als de trap zelf niet de veiligste is, kan een goede leuning een deel van het probleem wegnemen. Als je voeten weinig grip of ruimte op de treden hebben, is het immers belangrijk dat je jezelf via je handen kan stabiliseren.

Zo los je het op:

Een stevige trapleuning is een must. Zorg vooral dat je de leuning op de juiste hoogte bevestigt. Volgens het Bouwbesluit is dat tussen de tachtig en honderd centimeter hoog, maar houd ook rekening met hoe groot of klein jij en je huisgenoten zijn. Heuphoogte is dé maatstaf. Je kan er ook voor kiezen om aan beide kanten van de trap een leuning te bevestigen voor extra houvast. En een leuning die tussen 33 en 42 millimeter dik is, biedt de beste grip.

4. Lang en breed

Een trap met smalle treden vormt een veiligheidsrisico. De kans is groot dat je een trede mist of je voet op de rand zet en wegglijdt. Wanneer zijn de treden van je trap te smal? De meest gebruikte formule luidt: als de som van hun aantrede (de breedte van de trede) plus twee keer de optrede (het hoogteverschil met de volgende trede) kleiner is dan 57 centimeter. Als de optrede bijvoorbeeld 18 centimeter bedraagt, dan zou de trede minimum 21 centimeter breed moeten zijn.

Zo los je het op:

Je kan ervoor kiezen om bredere treden bovenop je oorspronkelijke te laten bevestigen. Dat werkt volgens hetzelfde trede-over-tredesysteem als bij de antisliptreden. Die nieuwe treden kunnen maximaal twee centimeter breder zijn dan de onderliggende. Die hoeveelheid maakt in de praktijk al een wereld van verschil.

5. Dichtmaken

Kinderen in huis? Dan is een open trap geen goed idee. Omdat de stootborden tussen de treden ontbreken, kunnen ze met hun kleine voetjes te diep tussen de treden terechtkomen of ze kunnen tijdens het spelen tussen de treden door vallen.

Zo los je het op:

Een open trap kan je laten dichtmaken, dat is een simpele renovatie. Professionals bevestigen dan stootborden tussen de treden die qua look helemaal afgestemd zijn op jouw trap.

Haal professionals in huis

Denk je eraan om je open trap te laten dichtmaken of om trapverlichting, antisliptreden, bredere treden of een leuning te laten aanbrengen?