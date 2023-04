Ontwerpster Veronique Leysen over de zegen en vloek van het gezinsleven. “Ik heb echt 0,0 tijd voor mezelf”

Elke dag koken en altijd aan de schoolpoort staan: voormalige actrice Veronique Leysen kan het ook anders doen, maar wil dat niet. “Ik zorg heel graag voor mijn gezin, maar om zeven uur ben ik doodop”, geeft ze eerlijk toe in onze reeks waarin BV’s over hun ideale weekend vertellen . Gelukkig heeft ze toch één manier om ook wat qualitytime met haar man, Thomas Vanderveken, te hebben.

“Op vrijdag houden we onze filmavond, al komt er weinig film aan te pas. Tot negen uur zijn we de kindjes in bed aan het stoppen, maar goed. Op zaterdag ga ik naar de markt en koop ik alles vers in.”

“We hebben een beetje een open huis, waar iedereen binnenwandelt. Mijn zus, onze buren of beste vrienden komen brunchen en blijven tot vier uur hangen. Daarna maak ik het avondeten klaar en gaat Thomas kampen bouwen met Otto en Isaï, naast ons huis in het bos. Eigenlijk sta ik in het weekend altijd te koken. Thomas nooit, omdat ik de keuken naar mijn hand zet. (lachje)”

Quote Drie keer in de week komt de oppas. Dan gaan Thomas en ik soms uiteten. Veronique Leysen

“Om zeven uur ben ik doodop, avonden bestaan bij ons niet. We worden ’s nachts een paar keer wakker en staan om zes uur op, daarom. Op zondag plannen we vooral een rustige dag. Voor ik kinderen kreeg, besefte ik niet hoe weinig verantwoordelijkheid ik had. Dat was zo’n vrijheid. Ik heb echt 0,0 tijd voor mezelf. Dat is hard om te zeggen, maar ik ben er nuchter in. Het is eigen aan deze jaren, plus ik zorg écht supergraag voor mijn gezin.”

“Vers koken en altijd aan de schoolpoort staan? Ik zou het anders kunnen doen, maar wil dat niet. Tijd voor de kindjes is uiteindelijk tijd voor mezelf. Ik zal het echt heel hard missen als ze me op een dag niet meer nodig hebben. Ik heb drie dagen per week een oppas die op de kleinste komt letten. Dan gaan Thomas en ik soms iets eten. Die twee uur in de week proberen we te claimen.”

Quote Door ma­ke-up­tips te delen, zette ik me over mijn onzekerhe­den heen. Veronique Leysen

“Me opmaken is het enige wat ik écht alleen voor mezelf kan doen. Ik zie make-up als een erkenning: ondanks onzekerheden zet je je gezicht letterlijk in de verf. Ik had een superslechte huid – de jongste jaren is dat beter – maar dat maakte me gigantisch onzeker. Net zoals mijn lengte. Ik vond mezelf echt niet mooi. Door make-uptips te delen, zette ik me daaroverheen.”

“De kids kijken graag toe, net zoals ik het fascinerend vond om naar mijn mama te kijken. Ik zet Isaï altijd op mijn schoot en ondertussen speelt hij met mijn blush en borstels. Als ik rode ­lippenstift draag, roept er eentje enthousiast: ‘Mama heeft weer rode lips aan.’ Daarna kladden ze hun ­gezichtjes er zelf mee vol. (lacht)”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: