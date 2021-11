Ontwerper Giorgio Armani tot ridder geslagen voor zijn bijdrages aan kunst en mode

Uitgenodigd worden door de president in zijn paleis om het belangrijkste ridderkruis te ontvangen, dat overkomt je niet elke dag. Voor Giorgio Armani (87) was het gisteren zover. De Italiaan draait al zes generaties mee in de modewereld met een imperium aan kleding- tot meubelmerken en zelfs hotels. Dat mocht weleens gevierd worden.

Giorgio Armani is een klinkende naam. Ga maar na: zelfs al doet mode je niks, toch wéét je wie Armani is. Het is de man aan wie we die ondergoedadvertenties met een schaars geklede David Beckham te danken hebben. Het is de man die zowat elk kostuum ontwerpt dat het lichaam van acteurs Leonardo DiCaprio en George Clooney mag sieren. Het is de man achter het parfum ‘Acqua di Gio’, dat zo’n beetje bij elke heer op het schap staat.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm David Beckham in een Armani-advertentie. © BrunoPress

Nu, meer dan zestig jaar na zijn eerste stappen in de modewereld, is Armani naar schatting zo’n 6.200 miljard euro waard. Niet moeilijk, als je naast luxekleding, couture en accessoires ook beauty, kinderkleding, meubels, huisaccessoires, zoetigheden, bloemsierkunst én luxehotels aan je imperium kan toevoegen. Een gewiekste zakenman kan je Armani wel noemen. Hij is trouwens ’s werelds rijkste persoon die openlijk deel uitmaakt van de LGBTQ+-community.

De hoogste eer

En nu kan de Italiaanse ontwerper zichzelf ook een ridder van de hoogste orde noemen. Van de Italiaanse president Sergio Mattarella ontving Armani dit weekend immers het Grootkruis in de Orde van Verdienste van de Republiek Italië, gedecoreerd met het grootlint, voor zijn verwezenlijkingen op vlak van mode en kunst. Daarvoor mocht de Italiaan langs op het paleis van de president, het Palazzo del Quirinale in Rome. Het Grootkruis is de hoogste eer die een Italiaanse burger kan ontvangen.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dit betekent enorm veel voor me”, reageerde Armani na de ceremonie. “Vooral omdat ik dit van onze president kreeg. De man die niet alleen ons land leidt, maar ook een open geest, vriendelijkheid en waarden heeft die ik bewonder.” Daarmee verwees Armani, zelf een homoseksuele man, mogelijks naar het feit dat Mattarella zich eerder dit jaar nog openlijk uitsprak tegen homofobie en de schending van LGBTQ+-rechten.

Zelf focuste de ontwerper tijdens zijn speech weinig op z’n carrière. Hij benadrukte vooral hoe trots hij is dat hij Italië kan vertegenwoordigen in de wereld. Die woorden zet hij al jaren kracht bij met daden, door een deel van zijn inkomsten terug te storten naar goede doelen in zijn thuisland. Vorig jaar nog doneerde Armani bijna 2 miljoen euro aan Italiaanse ziekenhuizen ter ondersteuning van hun strijd tegen corona. En met zijn Giorgio Armani Foundation steunt de Italiaan sinds 2016 lokale goede doelen die zich inzetten tegen kinderarmoede en HIV.

Armani is nog maar de derde ontwerper in de geschiedenis die bekroond werd met het Grootkruis. De Italiaanse Valentino Garavani en Miuccia Prada deden het hem voor in respectievelijk 1986 en 2015.

Lees ook: