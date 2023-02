Ontbijten in een kasteel of overnachten in de duinen: dit zijn de 8 favoriete adresjes van Jacky Lafon

Jacky Lafon (76) tourt momenteel met haar variétéshow ‘Zo Dankbaar’ door Vlaanderen. Dankbaar is de actrice en zangeres ook in haar privéleven: voor de natuur, de vaste wandelingen met haar hond en de trips met haar metekind. Het kostte Jacky dus geen moeite om haar favoriete adresjes te tippen voor onze NINA-reeks . “Hier zijn de schoonheidsproducten goedkoper dan bij ons.”

1. Mooi kantje

“Ik vind Brugge een van de gezelligste steden. Elk jaar spring ik met een vriendin heel traditioneel op paard en koets voor een tour. Nog een vaste stop is het Kantcentrum, waar ik naar de kantklossers ga kijken. Je vindt ze ondertussen niet meer in het straatbeeld, maar ik blijf het fascinerend vinden. Ooit maakte er iemand een mooi setje onderleggers voor glazen uit prachtig wit kant. Ik gebruik ze nog altijd.”

Volledig scherm Brugge © Getty Images

Balstraat 16, Brugge - visitbruges.be/nl/kantcentrum

2. Grasduinen

“Ik ga heel graag naar Cadzand. Een plekje in Holland waar hondjes, en dus ook Tasja, overal mogen loslopen. Ik geniet daar enorm van de natuur en de rust. Ik twijfelde even om er een vakantiehuisje te kopen, maar eigenlijk is het nog tamelijk ver rijden. Hotel Noordzee is dus de plek waar ik overnacht, midden in de duinen. Je doet de deuren open en zit meteen op het strand.”

Volledig scherm Hotel Noordzee © Marieke Prins

Noordzeestraat 2, Cadzand -hotelnoordzee.com

3. Ontbijten als een koning

“Ik sta op en ga meteen de deur uit. Mijn zussen noemden me vroeger ‘de straatloper’, maar dat komt door mijn hond. (lacht) Ik maak dagelijks lange wandelingen langs het strand van Sint-Anneke of ga naar het Rivierenhof, een prachtig park. Na een uur wandelen neem ik een ontbijt bij Kasteel Rivierenhof. Een tas koffie, een ontbijtkoek of een eitje: meer moet dat niet zijn.”

Volledig scherm Rivierenhof © Koralique

Turnhoutsebaan 244, Antwerpen - kasteel-rivierenhof.be

4. Terug in de tijd

“Met mijn ouders, zussen en broer woonde ik vroeger tegenover het Leopoldpark in Oostende. We gingen altijd pannenkoeken eten en minigolfen in een brasserietje vlakbij. Ik trek nu nog geregeld naar de zee om mijn hondje te laten ravotten op het strand. Dan passeer ik zeker langs het park en mijn ouderlijk huis, pure nostalgie. En afsluiten doe ik in het Thermae Palace om iets lekkers te eten.”

Volledig scherm Leopoldpark © Arne Deboosere

Leopold II-laan, Oostende - visitoostende.be/nl/leopoldpark

Quote In Durbuy lieten mijn mama en ik ons culinair verwennen. Jacky Lafon

5. Lievelingsuitje

“Ik ben er nog maar net geweest en krijg er nooit genoeg van: Durbuy. Met mijn mama kwam ik veel bij Le Sanglier, om ons culinair te laten verwennen. We aten in het restaurant, vergezeld van een glaasje wijn, sliepen op een mooie kamer en maakten verre wandelingen. Voor ons was dat helemaal opladen. Het hotel is nog altijd heerlijk, met vriendelijke mensen die zowel Frans als Nederlands spreken. Mijn ­l­ievelingsplek!”

Volledig scherm Sanglier des Ardennes © Justin Paquay

Rue Comte d’Ursel 14, Durbuy - sanglier-durbuy.be

6. Het bruine goud

“Nog een vast ritueel als ik in Brugge ben: chocolade kopen. Dan mag het eens iets anders zijn dan de gekende ketens. Er is natuurlijk heel veel keuze in de stad, maar ik kom graag bij Chocolatier Van Oost. Bij hen loop je buiten met een grote doos chocolade. Het is een leuk, klein winkeltje waar ze je met witte handschoenen bedienen.”

Volledig scherm Chocolatier Van Oost © Jan D'Hondt

Wollestraat 11, Brugge - chocolatiervanoost.com



7. Snuisteren in Sluis

“Na Cadzand ga ik heel graag nog naar Sluis. Daar eet ik poffertjes of mosselen, maar zoals de meesten vind ik het er ook ideaal om te shoppen. Je vindt er bijvoorbeeld heel wat schoonheidsproducten, veel goedkoper dan bij ons. Evengoed kuier ik buiten rond, want ik vind zulke uitstapjes zalig.”

Volledig scherm Sluis © Felice Buonadonna

8. Op het verlanglijstje

“Bij Pure C ging ik al eens met vrienden eten, maar we schrokken wel van de rekening. (lacht) Toegegeven, ik kan aan lekker eten heel af en toe wel geld uitgeven, het was er zo lekker. Cadzand is ook prachtig geworden, met een mooie jachthaven. Ik kijk er naar uit om een nacht of twee met mijn metekind te gaan. Of met een vriendin die nog eens mee wil naar het restaurant.”

Volledig scherm Pure C © Instagram

Blvd de Wielingen 49, Cadzand-Bad - pure-c.nl

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

Lees ook: