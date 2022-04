“Ons merk is voor mooie mensen, niet voor iemand met maatje 38.” Hoe supermerk Abercrombie & Fitch zichzelf voorgoed ruïneerde

Levenslang kibbelen? Kwart van de volwassen broers en zussen ervaart nog steeds onderlinge rivaliteit

Vandaag is het Siblings Day. En hoewel we dol zijn op onze broers en zussen, weten ze als geen ander het bloed van onder onze nagels te halen. Onze kinderjaren worden gekenmerkt door broer-zusrivaliteit: van wie vooraan in de auto mag zitten tot wie het grootste stuk van het koekje krijgt. Maar helaas: een kwart van de volwassen broers en zussen bekvecht als vanouds verder, blijkt uit onderzoek. Met hoog op de discussie-agenda: wie is er het favorietje van mama en papa?

10 april