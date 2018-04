Only heeft nu ook een label voor dames met een maatje meer MV

Trendy, curvy vrouwen met gevoel voor mode moeten bij Only Carmakoma zijn, het nieuw sublabel van het merk Only, dat kleding maakt voor vrouwen met een maatje meer.

Only komt met een nieuw label naar voren dat de naam Only Carmakoma krijgt, de lijn wordt speciaal uitgebracht voor dames met een kledingmaat 42 tot 52. De collectie wordt maar liefst 8 keer per jaar vernieuwd en kan al online geshopt worden.

Voor een T-shirt van het nieuwe label betaal je ongeveer 14,99 euro en voor een broek zo'n 54,99 euro. Stijlvol en betaalbaar, zo zien we het graag.

