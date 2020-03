Online videomeeting? 6 tips om presentabel voor de dag te komen Ann Laenen

20 maart 2020

14u00

Bron: FastCompany 0 Nina Nu persoonlijk contact een no-go is, zoeken collega’s en bedrijven andere manieren om met elkaar te communiceren. Videogesprekken en hangouts met collega’s zijn de manier om toch nog contact te houden en efficiënt te vergaderen. Maar hoe voorkom je dat je via Facetime, Skype of een ander programma vergadert zonder er uit te zien alsof je vijf dagen niet geslapen hebt?

1. De juiste belichting

Verlichting van bovenaf is de slechtste vorm van verlichting voor videoconferenties. Dat zorgt voor schaduwen onder je ogen. Helaas hangt bij de meeste mensen de lamp aan het plafond. Als je er op je best wil uitzien, gebruik je best drie natuurlijke, zachte lichtbronnen: twee achter je webcam (één links, één rechts) en één rechts achter je.

2. De juiste hoek

Gebruik je een webcam die aan de bovenkant van je scherm is geklemd? Of heb je een ingebouwde camera aan de onderkant van je scherm? Dan is de kans groot dat je niet vanuit het ideale perspectief in beeld komt. Zorg dat de lens op ooghoogte staat. Zet je bureaustoel dus iets lager of hoger voor het beste resultaat. Of leg een paar boeken onder je laptop tot je de juiste hoek bereikt. Zorg ervoor dat je voorhoofd, linker- en rechterschouder in beeld te zien zijn.

3. Kies een geschikte stoel

Zorg ervoor dat je op een geschikte (bureau)stoel zit. Niets is vervelender dan iemand die als een hyperactieve schooljongen beweegt in de hoek van je scherm.

4. Zorg dat je er presentabel uitziet

Zelfs als alleen je gezicht en je schouders in het frame zitten, weet je nooit of je om een of andere reden moet opstaan. Draag dus geen pyjamabroek of enkel een onderbroek. Controleer je tanden op restanten van de lunch en zorg ervoor dat de temperatuur zodanig is dat je niet gaat zweten. Zo hoef je je trui niet uit te doen, wat in eerste instantie verontrustend overkomt op alle kijkers.

5. Kijk achter je

Hang letterlijk de vuile was buiten. Je collega’s, vrienden, familie … kunnen tijdens een videogesprek zien hoe rommelig je bent. Een onopgemaakt bed op de achtergrond is niet zo professioneel. Ruim dus eerst even op of kies voor een neutrale achtergrond (een witte muur bijvoorbeeld).

6. Minimaliseer afleiding

Als je een videogesprek hebt met vrienden of familie is afleiding niet zo erg. Maar bij een online werkmeeting kan dat wel eens vervelend zijn. Tijdens de kantooruren kan je een “On Air” bordje aan de buitenkant van de deur plakken om te voorkomen dat andere mensen naar binnen lopen. Als je kinderen hebt die dat nog niet kunnen lezen, zorg je best voor een babysit, in het beste geval is dat papa. Of zorg ervoor dat ze zich even alleen kunnen bezighouden. Laat de blaffende hond even buiten en zet de kat in een andere kamer, zo voorkom je dat je viervoeter de show steelt.

