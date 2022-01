Online solden shoppen? Styliste en moderedacteur geven tips. “Laat items een dag in je winkelmandje sudderen”

Online shoppen is geen sinecure. Koop ik de juiste maat? Hoe zal dat stofje in het echt aanvoelen? En hoe ziet die jurk er in godsnaam op mijn lichaam uit? Het lijkt soms alsof je online vooral een gok moet wagen. Maar als je dat gevoel hebt, ontbreekt het je aan de juiste kennis. Want er bestaan wel degelijk een paar slimme technieken om je online shoptrip succesvoller te maken.

TIPS VAN DE PERSONAL SHOPPER

Katrien Van Den Broucke is een personal shopper en styliste bij La Patka. Voor zichzelf én voor haar klanten doet ze vaak online aankopen. Ze vindt daar best wat voordelen aan en heeft een paar tips en tricks die ze altijd toepast.

Volledig scherm Personal shopper Katrien Van Den Broucke. © rv

Maak gebruik van filters

“Ik vind het heerlijk dat je online specifieker kan shoppen”, vertelt Katrien. “Stel dat je een rode blouse mist in je kleerkast. Dan kan je in je zoekfunctie de filters toepassen die alle online shops nu aanbieden. Filter op blouses, je maat, je budget en op kleur, daarna kan je vaak nog op mouwlengte, lichaamsbouw, decolleté en noem maar op filteren. Zo kom je veel sneller bij het perfecte item terecht.”

“Om die filters slim toe te passen, is het belangrijk dat je eerst weet welke stukken van je lichaam je in de verf wil zetten en welke je liever camoufleert. Als je vindt dat je kuiten wat zwaarder zijn, ga je best op zoek naar een jurk die tot op je enkels valt. Als je een vollere boezem hebt, filter je best op bovenstukken met een diepe ronde of v-hals, want dat flatteert meer. Hoe beter je je lichaam kent, hoe beter je die filters voor je aan het werk kan zetten.”

Jongleer met maten

Eens je het perfecte item hebt gevonden, moet je nog de correcte maat kiezen. Ook geen makkie, weet Katrien. “De beste tip die ik daarvoor kan geven: ken de merken. Elk merk hanteert zijn eigen maattabel. Zo zal een Duits of Nederlands merk vaak ruimer vallen dan een Zuiders merk. Daarom is het handig om vooral merken te shoppen die je al kent en draagt. Van die merken weet je vaak hoe hun maten werken en of hun pasvormen mooi op je lichaam vallen.”

Shop je toch bij een nieuw merk? Dan kan het een slim idee zijn om een item in meerdere maten te bestellen en zo de maattabel van het merk beter te leren kennen.

“Probeer ook een basiskennis te hebben van stoffen”, tipt Katrien. Zo kan je beter voorspellen hoe een kledingstuk zal aanvoelen. “Weet dat natuurlijke stoffen als katoen en zijde aangenamer zijn om te dragen. Weet dat de hoeveelheid stretch in een kledingitem (aangegeven als elastaan in de samenstelling, red.) aangeeft hoe comfortabel het zal zijn. En shop je synthetische stoffen, weet dan dat viscose iets meer ademt dan polyester en dus aangenamer zal aanvoelen.”

Quote Wees extra kritisch voor de foto’s met de modellen. Vaak nemen ze een pose aan die de echte pasvorm van het item camoufle­ren. Personal shopper Katrien Van Den Broucke

Zin om ook nog buiten de solden koopjes te shoppen? Dan raadt Katrien aan om specifiek naar de websites van je favoriete merken te surfen. “Veel merken hebben permanent een tabblad ‘sale’ op hun site, waar ze de items van het voorbije seizoen te koop op zetten. Truien of tops uit de wintercollectie kan je vaak nog in de zomer dragen. En dit is ook een goede manier om toch de merken te kunnen shoppen die anders buiten je budget liggen.”

Wees kritisch voor foto’s

Katriens laatste tip: baseer je zeker niet alleen op de foto’s op de website. “Heel vaak hebben die modellen het perfecte figuur voor een specifiek kledingstuk of nemen ze een pose aan die het item flatteren. In die lange jurken die nu hip zijn, gaan modellen bijvoorbeeld vaak een voetje voor zetten, een stukje been laten zien. Zo camoufleren ze mogelijks dat de jurk vormeloos is. Dan is het belangrijk dat je extra streng alle foto’s bekijkt, ook van het item zonder model, en nagaat wat de pasvorm precies is. Check of je op Pinterest foto’s kan vinden van gewone mensen die het item dragen. Of loop in de stad langs de etalage van het merk om te zien hoe hun items er qua kleuren en pasvormen in het echt uitzien.”

TIPS VAN DE MODEJOURNALIST

David Devriendt (40) schrijft al dertien jaar voor NINA over al wat mode is. Hij gaat nog altijd liever in een fysieke winkel shoppen, maar heeft jaren ervaring met online kleding strikken.

Volledig scherm Modejournalist David Devriendt. © rv

Dat je best heel kritisch bent voor de foto’s van een kledingstuk, bevestigt hij met nadruk. “Die modellen zien er allemaal fantastisch uit, worden betaald om de kleren er fantastisch te doen uitzien en vaak weet een merk ook exact welke modellen bij hun kledij passen. Plus, heel vaak doen ze op de set nog kleine retouches om het item beter te doen passen en er is natuurlijk ook perfecte studiobelichting.”

“Lees daarom ook altijd de recensies, wie weet staat daar ‘nu weet ik waarom het model zijn hand nét daar hield’ of een andere reactie die perspectief biedt. Zoek vooral naar een foto waarop het model frontaal staat, met de armen naast het lichaam, zodat je ziet hoe het kledingstuk normaal valt.” Is die foto er niet, zoek het kledingstuk dan op andere websites – die van het merk zelf of van een andere grote retailer – of check of er een video is waarin een model het item draagt. Een video toont altijd beter hoe het kledingstuk er in het echt zal uitzien.

Hou je eigen maat bij

David houdt ook nauwgezet bij wat zijn maten zijn en raadt iedereen aan hetzelfde te doen. “Ik ken mijn borst- en heupomtrek, de lengte van mijn mouw en noem maar op. Mijn lief meet me op, maar je kan ook bij een kleermaker langsgaan. Met jouw specifieke afmetingen kan je beter jouw specifieke maten bepalen voor een bepaalde webshop. Er bestaan ondertussen ook apps die je daarbij helpen. Check bijvoorbeeld de Shavatar van Universiteit Antwerpen, die je gedetailleerd maatadvies geeft op basis van je afmetingen en een korte vragenlijst.” Veel grote webshops bieden nu trouwens op hun website een gelijkaardige service aan.

Quote Probeer mindful te shoppen. Winkel lokaal, bekijk video’s van een kleding­stuk, ga te raad bij je vrienden: zo benader je de offline ervaring. Modejournalist David Devriendt

Om de kwaliteit en de pasvorm te beoordelen, bestudeert David de foto’s altijd nauwgezet. “Ik zoom altijd in op de naden. Zeker als je een item met een print koopt, onderzoek je best of die bij de naden mooi overloopt. Staat er een foto bij van de rug, bekijk die dan ook goed. Wie weet vind je daar verborgen foutjes. De kwaliteit van de stof kan je dan weer beter beoordelen in een video, als die er is. Daarin zie je hoe de stof beweegt. Wat ik ook altijd doe: het kledingstuk in andere kleuren bekijken. Soms tonen de foto’s van hetzelfde shirt in een lichtere kleur beter hoe de pasvorm is of hoe het item op een lichaam valt. En ga natuurlijk na wat de precieze samenstelling van de stof is.”

Maak geen impulsieve beslissingen

Voor impulsaankopen heeft David een slimme tip. “Het is zo makkelijk om online het ene stuk na het andere richting winkelmandje te klikken. Maar neem daarna even afstand. Laat de items een dag of langer in die winkelmand zitten, gegarandeerd kan je de volgende dag een paar impulsaankopen verwijderen. Het helpt ook om screenshots van de kledingstukken in een document te verzamelen. Dan zie je ze in een compleet andere setting en dat geeft een nieuw perspectief.”

Soms loont het zelfs letterlijk om te wachten. “Ik heb al meegemaakt dat een merk me een mail stuurt om me aan mijn aankopen te herinneren met een kortingscode erbij”, lacht David.

Hij hoopt vooral dat minder mensen online in de val trappen van gewoon te kopen om te hebben. “Ook al moedigt het internet het niet echt aan: probeer mindful te shoppen. Die online retailers kennen alle trucjes om je tot winkelen aan te zetten. Maar probeer je toch te beperken tot items die goed bij je garderobe passen of bij de stijl waarnaar je wil evolueren. En probeer de offline ervaring na te streven. Shop bij lokale webshops, die geven je een betere service. Bekijk video’s van het kledingstuk, die bootsen na hoe jij voor de spiegel zou paraderen. En stuur screenshots naar je vriend(inn)en of partner voor het sociale aspect, wie weet komt hun mening van pas.”

