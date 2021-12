Online platform ‘MoodSpace’ wil Belgische studenten helpen met hun mentale gezondheid

Het is niet niks, studeren tijdens een wereldwijde pandemie. Wat de leukste tijd uit je leven zou moeten zijn, is voor vele studenten een ervaring in mineur. Online lessen, afstandsregels in de aula en een avondklok maken studeren er niet makkelijker op. Maar ook vóór de coronacrisis hadden heel wat studenten het al moeilijk. Dat bleek vorig jaar uit een onderzoek van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) waarvoor meer dan 16.000 studenten bevraagd werden. Een op de vijf studenten zou een psychisch probleem hebben dat ook een impact heeft op hun dagelijks leven. Sterker nog, zeventien procent van de studenten gaf aan in de laatste twaalf maanden aan zelfmoord te hebben gedacht.

Online platform

MoodSpace, een initiatief van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), wil daar iets aan doen. Het is een online platform dat jongeren wil informeren en steun wil bieden op vlak van mentale gezondheid. En dat wil het op een laagdrempelige manier doen. Hulp zoeken kan voor jongeren een hele opgave zijn, daarom wil het online platform voor hen een veilige plek zijn waar ze al het nodige kunnen vinden als ze in de put zitten. En dat is naast studenten ook handig voor hun docenten, ouders of studentenbegeleiders.

(Lees verder onder de video.)

View this post on Instagram A post shared by Stuvo LUCA Gent (@stuvolucagent) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PepSpace

Het online platform heeft verschillende onderdelen. In de ‘infotheek’ staat alle informatie over onderwerpen als depressie, mindfulness of piekeren verzameld, inclusief handige tips over hoe je er als student mee om kan gaan. Daarnaast biedt het platform de nodige contactgegevens van hulplijnen (denk aan de Zelfmoordlijn, jongerenlijn Awel of de OverKop-huizen) en ook de PepSpace. Dat is een plek vol complimenten, voor iedereen die even een peptalk nodig heeft. Studenten kunnen op MoodSpace ook een zelftest invullen om persoonlijk advies te krijgen.

Op het platform leren jongeren ook over het ABC-fundament. Dat zijn de drie universele psychologische basisbehoeften die essentieel zijn voor psychologisch welbevinden: autonomie, verbondenheid en competentie. Zijn die vervuld? Dan ga je makkelijker om met moeilijkheden. Op het platform zijn opnieuw concrete tips te vinden – in de vorm van een podcast – over hoe je als student die basisbehoeften kan vervullen.

Je bent niet alleen

Door krachtige verhalen te delen, wil de website ook bewijzen dat studenten er niet alleen voor staan. Zo vertelt de 20-jarige Birthe op MoodSpace over haar angstaanvallen. “Ik neem nu medicatie voor mijn angststoornis en ik ga ook naar een psycholoog. Dat heeft mij echt geholpen. Naar een psycholoog gaan is een uitlaatklep voor me. Ik wandel er telkens opgelucht buiten.” En daar hoort ook een gepast levensmotto bij. “Het leven is een feestje, en dat moet gevierd worden,” zegt Birthe.

Meer informatie over MoodSpace is te vinden op hun website.

Lees ook: