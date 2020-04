Online bestelling met vertraging? Wat je kan doen als je pakje wegblijft

Nina Chocolade voor de paaseierenzoektocht aankomende zondag, een cadeautje voor je jarige petekind, een extra gezelschapspelletje om de verveling tegen te gaan of nog een resems handgels ... Voor velen onder ons is het momenteel bang afwachten wanneer hun online pakketje aankomt. Door de coronacrisis hebben immers heel wat bestellingen vertraging opgelopen, maar kan je daar als consument ook iets aan doen? Woordvoerder van Test-Aankoop Simon November geeft raad.

Velen onder ons ondervonden het al: dochter- of zoonlief verjaart en je kan nergens een cadeautje halen. Dan maar eentje online bestellen? Helaas pindakaas, want die pakjes komen nu met heel wat vertraging aan. Of wat met je grote paasbestelling die letterlijk vijgen na Pasen wordt? Mag de verkoper de levering dan uitstellen wegens het coronavirus? “Als een verkoper zich er bij een onlineverkoop toe heeft verbonden om te leveren tegen een bepaalde datum, moet hij die datum respecteren”, steekt Simon November van Test-Aankoop van wal. “Als hij dat niet kan en het coronavirus als reden opgeeft waarom hij de levering uitstelt, kan hij volgens ons overmacht inroepen, als hij kan bewijzen dat het virus de echte reden is.”

Uitzonderlijke omstandigheden

En dan heb je volgens November twee opties. “Allereerst kan je geduldig wachten op je levering. De leveringstermijn is daarbij natuurlijk een doorslaggevend aspect. Zo kan je je contract opzeggen, als de termijn niet wordt gehaald, maar in principe moet je altijd redelijk zijn en ook uitstel geven aan de verkoper. Zeker in deze uitzonderlijke omstandigheden. Wil je toch annuleren? Dan kan je je geld terugvragen per aangetekende brief of via mail. De verkoper moet dan binnen de 14 dagen, nadat hij op de hoogte werd gebracht van je beslissing om de koop te herroepen, alles terugbetalen wat hij van jou had ontvangen inclusief de leveringskosten die hij had aangerekend.”

Wat ook gebeurt, is dat online handelaars nog steeds blijven aankondigen dat ze de dag nadien of twee dagen na de bestelling kunnen leveren, terwijl de klant snel een bericht krijgt (als hij betaald heeft) dat de bestelling vertraging opgelopen heeft en dat je pakketje dus later zal geleverd worden. November: “Op zich is dat geen probleem, maar de handelaar moet daar wel transparant over zijn van in het begin en dat gebeurt helaas lang niet altijd in deze tijden.”

Hoewel meubelwinkels gesloten zijn, mogen ze wel nog leveren aan huis, uiteraard wel conform de regels rond social distancing

En wat met grotere items zoals meubels? Stel dat je voor de lockdown een kast of sofa besteld hebt die ze normaal eind maart gingen brengen, maar dat de verkoper nu zegt dat hij door de coronacrisis niet kan leveren en ook niet weet wanneer dat wel gaat kunnen gebeuren. Kan je dan iets ondernemen? November: “Hoewel er een gedeeltelijke lockdown geldt en de meubelwinkels gesloten zijn, mogen ze wel nog meubels leveren aan huis, uiteraard wel conform de regels rond social distancing. Maar iedereen begrijpt uiteraard dat leveringen in deze moeilijke tijden wat langer op zich kunnen laten wachten.”

Toch betekent dat volgens November niet dat je eindeloos op je meubels moet wachten. “Je kan iets ondernemen zodra de leveringsdatum die in het contract werd vastgelegd voorbij is, of zodra er 30 dagen verstreken zijn nadat je het contract hebt ondertekend als er geen datum in vermeld werd. Stuur de verkoper, bij voorkeur via een aangetekende brief of via mail, een schriftelijke aanmaning om je bestelling binnen een redelijke termijn te leveren. Als hij ook de nieuwe leveringstermijn niet kan naleven, heb je het recht om het contract te verbreken. Meld die beslissing aan de verkoper, met een aangetekende brief of een mail, en eis het reeds betaalde bedrag terug. De verkoper moet je dan zonder onnodige vertraging terugbetalen.”

In plaats van de bestelling te annuleren, omdat je er zo lang op moet wachten, kan je ook proberen te onderhandelen

Toch hoopt ook November op wat extra begrip deze tijden. “In plaats van de bestelling te annuleren, omdat je er zo lang op moet wachten, kan je ook proberen te onderhandelen. Misschien is de verkoper wel bereid om je een korting toe te staan of een tegoedbon. Of je kan je gezien de omstandigheden ook gewoon neerleggen bij de situatie.”

Of misschien bestelde je wel een tijdje geleden een nieuwe auto die normaal rond deze periode geleverd moest worden. Dan kan je volgens November momenteel helaas niet veel doen. “Door de gedeeltelijke lockdown die werd opgelegd, zijn de autodealers gesloten en kunnen de leveringen gewoonweg niet plaatsvinden.” Zodra die periode achter de rug is, kunnen de gewone regels wel weer worden toegepast vertelt November. “Als je nieuwe auto dan niet wordt geleverd binnen de termijn die op de bestelbon vermeld staat, moet de verkoper je hier schriftelijk over inlichten. Hij mag de oorspronkelijke leveringstermijn dan maximaal met een kwart verlengen.”

Als hij niet heeft verwittigd of als hij de verlengde leveringstermijn evenmin kan naleven, mag je de aankoop van de auto annuleren via een aangetekende brief volgens November. “De verkoper moet je het voorschot dan binnen acht dagen terugbetalen.” Al pleit hij ook hier voor begrip. “In plaats van de bestelling te annuleren, omdat je auto niet tijdig geleverd werd, kan je ook over een compensatie onderhandelen met de verkoper. Je kan bijvoorbeeld een vervangauto vragen voor de tijd dat je op de nieuwe auto moet wachten, of eens polsen achter een korting of gratis optie. Of je kan ook hier uiteraard proberen om een beetje geduld uit te oefenen.”