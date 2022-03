Ongewild single vrouwen of ‘femcels’ wijten hun eenzaamheid aan hun looks. Seksuologe Rika Ponnet licht toe

Waarom de romantiek zo vaak uitsterft in een relatie. Sociologe: “Ken je de liefdes­taal van je partner wel?”

Op sociale media lijkt het alsof alle relaties ‘picture perfect’ zijn. Maar in het echte leven? Daarin kan het serieus tegenvallen. Sociologe Elisabeth Timmermans stelt vast dat net onze idealisering van liefde en romantiek de schuldige is. Ze doorprikt op deze Valentijnsdag de schadelijke ideeën die we koesteren over liefde, en licht toe hoe je romantiek, met een gezondere kijk erop, wél in stand houdt in een relatie. “Je partner voelt níét wat er scheelt.”

