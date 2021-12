Omkoping, matchfixing, fiscale fraude… en toch haken voetbalsupporters niet af

Bij Deliveroo was één gerecht duidelijk het populairst in 2021 (en het is geen fastfood)

Zoals elk jaar onthult maaltijdbezorgingsdienst Deliveroo welke gerechten uit zijn catalogus het populairst waren. Wat opvalt als we de top tien bekijken? In 2021 vielen we met z’n allen als een blok voor een best gezonde maaltijd. En ook een gerecht uit Gent haalde het lijstje.

8 december