Omgaan met kritiek doe je zo mv

02 juli 2018

16u09

Bron: women's health 0 Nina Rapporten werden vorige week uitgedeeld, bij studenten worden de examenresultaten bekendgemaakt en op de werkvloer laat je baas je geregeld weten hoe je het doet. Feedback en vooral negatieve feedback krijgen, is vaak niet leuk. Het voelt als een ware tik op de vingers terwijl het eigenlijk een goed moment is om iets bij te leren. Moeite om kritiek te aanvaarden? Zo lukt het wel.

Stel vragen

Raak je in een discussie met iemand omdat die jou vertelde dat je iets beter op een andere manier kan aanpakken? Dan denk je in de heat of the moment vaak niet meteen na over alles wat er gaande is. Resultaat: je blijft achter met een heleboel vragen. Durf vragen waarom je de kritiek krijgt, en ook hoe je jezelf kan verbeteren.

Haal adem

Vaak voelt een feedbackmoment aan als een aanval op jou als persoon. Maar niets is minder waar. Probeer het hoofd koel te houden en wordt niet meteen boos. Let erop dat je alvorens te antwoorden eerst drie keer diep in- en uitademt, zo kan je nadenken over je reactie en zeg je niets waar je later spijt van krijgt.

Loop niet weg

Weet je dat je iets niet goed hebt gedaan? Probeer dan niet weg te lopen van het probleem, maar kom het onder ogen. Het is de gemakkelijkste en snelste weg om de persoon die je gaat zeggen dat het beter kan te ontlopen, maar niet altijd de beste. Wil je leren uit je fout? Vraag dan zelf wat in de toekomst moet veranderen.

Aanvaard je fouten

Ga na het ontvangen van kritiek zo snel mogelijk aan het werk om er een positieve draai aan te geven. De eerste stap is toegeven dat je niet perfect bent. Deed je iets mis op het werk? Praat er dan over met je collega's. Geef toe dat niet alles altijd van een leien dakje loopt en focus op je sterktes.