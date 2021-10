Oma’s favoriete haartool is terug. Zo geef je jezelf met krulspelden die eighties-krullen waar iedereen weer gek op is

Een ‘Farrah Fawcett-coupe’, alsjeblieft. Of doe mij maar ‘Cindy Crawford-haar’. Het zijn twee zinnen die weer frequent weerklinken in Belgische kapsalons, nu eightiescoupes opnieuw in de mode zijn. Thuis dezelfde iconische, volumineuze krullen creëren? Dat is niet eens zo moeilijk. Met oldskool krulspelden! Kapper Jochen Vanhoudt legt haarfijn uit hoe je oma’s favoriete haartool gebruikt.

“Het wordt echt een topper dit seizoen. We willen allemaal een beetje terug naar het ‘Madonna-tijdperk’, die glamoureuze eighties.” Kapster Sofie Schrauwen van Bobhead in Dendermonde knipte haar eigen haar ook in een Farrah Fawcett-coupe. Die wordt dé trend dit jaar, zegt ze.

Haar voorspelling klopt. Op Instagram staan er meer dan 16.700 berichten onder de hashtag #farrahfawcetthair, van jonge vrouwen die pronken met hun uitgewaaide, volumineuze lokken.

Volledig scherm Links: actrice Farrah Fawcett in de eighties. Midden en rechts: twee jonge vrouwen anno nu. © Getty Images / @mistydemyhair op Instagram / @hipsalon_ric.t_levie op Instagram

Ondertussen maakt nog een andere wilde coiffure uit de jaren stilletjes furore. Die van Cindy Crawford. Sterren als Kendall Jenner en Beyoncé worden ermee gespot en op TikTok circuleren video’s over hoe je de lokken kan nabootsen. Ook BV-kapper Jochen Vanhoudt merkt in zijn salon dat het kapsel populair is. “Mensen komen heel regelmatig bij mij binnen met een foto ervan.”

Volledig scherm Links: model Cindy Crawford in de nineties. Midden en rechts: jonge vrouwen anno nu. © @thevintageculture / @allthingshairus/ @thehairslayist op Instagram

Het leukste aan de trend? Om de volumineuze coupes te creëren, gebruik je best krulspelden. Ja, oma’s favoriete beautytool krijgt dus een tweede leven. Wil je er thuis ook mee aan de slag voor instant eightiesvibes, dan hoef je je geen zorgen te maken. Ze gebruiken is relatief eenvoudig. Weinig moeite voor een heerlijk resultaat dus. “Als je ze goed inrolt, krijg je niet alleen een mooie slag in je haar, maar ook veel volume aan de hoofdhuid”, zegt kapper Jochen.

Krulspelden how-to

Eerst en vooral: welke krulspelden gebruik je? Want je vindt verschillende opties bij de drogist. “Er zijn klevende exemplaren, krulspelden waar je een pin doorheen moet steken en krulspelden die warm worden. Maar voor thuis raad ik krulspelden van velcro aan, die zijn het makkelijkst in gebruik.” Denk ook na over de grootte van de krulspelden die je gebruikt. “Hoe dikker de krulspeld, hoe meer volume in je haar. En minder krul. Voor de Farrah Fawcett-look zou je dus dunnere krulspelden gebruiken en voor de Cindy Crawford-look dikkere.”

Het best ga je aan de slag met haar dat nog een beetje nat is, zegt Jochen. Iets natter dan handdoekdroog. “Houd er dan wel rekening mee dat het lang zal duren voor je haar droog is en uit de krulspelden kan. Om je een idee te geven: bij ons in het kapsalon duurt dat een uur, maar wij gebruiken een droogkap. Doe het thuis dus op een dag of avond dat je veel tijd hebt.”

Voor je je semi-natte lokken in de krulspelden rolt, doe je bij voorkeur een goede mousse je haar. “Ik gebruik de Eimi Extra Volume Mousse van Wella”, zegt Jochen. Daarna ga je aan het rollen. “Je neemt een sectie van je haar die even breed is als de krulspeld, schuift de krulspeld vanuit je hals of hoofd naar de haarpunten en rolt die er het eerst in. Je rolt secties op van bovenop je hoofd en werkt zo naar je achterhoofd toe, en daarna rol je secties aan de zijkanten van je hoofd op en werk je naar beneden toe.” Heb je een froufrou? Die rol je niet mee op.

Jochen geeft wel toe: goed rollen vraagt absoluut oefening. Verwacht niet dat het meteen lukt. “Maar hoe dikker de krulspelden, hoe makkelijker om je haar erin te rollen.” Hij tipt om zeker de punten mooi in te rollen. “Als je dat niet doet, zien ze er achteraf kapot en gesplitst uit.”

Ga je liever met droog haar aan de slag, dan heb je twee opties. “Je kan warme krulspelden gebruiken. Die warmt het bijgeleverde warmte-element voor je op. Gebruik dan wel een handschoentje, zodat je je niet verbrandt. Eens de krulspelden erin zitten, wacht je tot ze afgekoeld zijn om ze eruit te halen. Enige nadeel is wel dat je krullen iets sneller zullen uitzakken.”

“Je kan voor droog haar ook velcro rollers gebruiken”, zegt Jochen, “maar dan heb je ook een krultang nodig. In dat geval draai je elke lok haar eerst rond de krultang, en eens je de krul hebt, rol je de warme lok in de krulspeld. Daarna wacht je opnieuw tot je haar afgekoeld is om het uit de krulspelden te halen. Zo werk ik ook vaak in het salon of bij modeshows. Het is een handige techniek als je al een goede krultang in huis hebt, want die velcro krulspelden kosten niks. (lachje) Om nog meer krul te krijgen, kan je eventueel een haarproduct gebruiken vooraf. Ik werk met de ‘Curly Ever After’-spray van GHD.”

Eens je haar honderd procent droog is en uit de krulspelden, kan je het uitborstelen met je vingers of met een grove borstel. “Zoals de Paddle Brush van GHD, of hun Narrow Dressing Brush met natuurlijke haren. Die voorkomt dat je elektriciteit in je haar krijgt. En je kan afwerken met een haarlak om de krullen langer te houden”, tipt Jochen nog. “Ik gebruik de Eimi Super Set, een fijne haarlak van Wella.”

