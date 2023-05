Om van te huilen. Sarah getuigt over leven met een huilbaby. “Het gekrijs ging door merg en been”

Voeten­schaam­te treft heel wat Belgen. Expert geeft tips: “Iedereen wil graag mooie voeten hebben

De zon is daar, tijd voor open schoenen dus. Schaam jij je voor je voeten, tenen of nagels? Je bent niet alleen: het is een complex waar zo’n 1 op de 5 Nederlanders mee kampt. Bij ons in België zou dat aantal zelfs nog hoger liggen, aldus voetverzorgster Els Snoeck. Al is die voetenschaamte nergens voor nodig. “Ideale voeten? Dat zie je enkel bij pasgeboren baby’s.”