Om in de spooky sfeer van Halloween te komen: dit zijn de meest gedraaide griezelige nummers in ons land

Halloween staat nu echt voor de deur, en dat hebben ze in de hoofdkwartieren van streamingplatform Spotify ook gemerkt. In totaal maakten gebruikers meer dan 2,9 miljoen afspeellijsten in het thema van de griezelige feestdag, en werd er 100 procent meer naar Halloween-liedjes geluisterd op 1 oktober in vergelijking met 30 september. Kortom: we zijn er helemaal klaar voor! Lees hier welke liedjes het populairst zijn in België.